Куда делись хорошие сценарии в играх? Мнение автора Kingdom Come

Творческий директор Warhorse Studios Даниэль Вавра поделился мнением о состоянии современных сценариев в играх. По его словам, многие проекты теряют глубину повествования, потому что разрабатываются скорее как коммерческие продукты, чем произведения искусства.

По мнению Вавры, главная проблема — коллективный подход к созданию историй. В индустрии решения часто принимают команды, ориентированные на массовый рынок, а не авторы с четким художественным видением. В то же время он отметил, что киноиндустрия, несмотря на критику, продолжает доверять сценаристам и режиссерам больше свободы, чем разработчики игр.

Kingdom Come: Deliverance II, по его словам, выделяется именно благодаря проработанной истории и реалистичным персонажам, что привлекло множество игроков. Продажи проекта уже приближаются к отметке в два миллиона копий, подтверждая спрос на глубокие и сюжетно насыщенные игры.

Обсуждение качества игровых сценариев остается актуальным среди игроков и разработчиков. Многие геймеры отмечают, что индустрия все чаще делает ставку на онлайн-сервисы, микротранзакции и открытые миры, а сюжет становится второстепенным. Однако успех таких игр, как Baldur’s Gate 3, Red Dead Redemption 2 и The Last of Us, доказывает, что качественное повествование по-прежнему остается важным элементом, способным сделать игру по-настоящему культовой.