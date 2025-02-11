Видеокарты с 8 ГБ VRAM получат вторую жизнь благодаря RTX NTC.

NVIDIA продолжает внедрять искусственный интеллект в обработку графики. Недавно компания представила RTX Kit – набор инструментов, которые позволят разработчикам интегрировать ИИ в графику. Одним из самых впечатляющих элементов стала технология RTX Neural Texture Compression (NTC), позволяющая сжимать текстуры до 25 раз, экономя видеопамять.

Первые тесты показали, что режим "NTC transcoded to BCn" сокращает объем используемых текстур почти в 3 раза (с 272 до 98 МБ). Более агрессивный метод "NTC inference on sample" снижает объем памяти до 11,37 МБ, но с потерей производительности на 15–20%. Пока неясно, насколько заметны изменения при таком сильном сжатии, но технология определенно может продлить жизнь видеокартам с 8 ГБ VRAM, которые уже испытывают нехватку памяти в современных играх.

Кроме RTX NTC, в комплект вошли и другие технологии:

RTX Neural Shaders (RTXNS) – интеграция машинного обучения в рендеринг.

RTX Mega Geometry (RTXMG) – оптимизация геометрии сцены, использованная в Alan Wake 2.

RTX Texture Filtering (RTXTF) – улучшение качества текстур и снижение артефактов.

RTX Character Rendering (RTXCR) – реалистичная трассировка волос и кожи.

Видеокарты серии RTX 50XX получат поддержку Linear-Swept Sphere (LSS), ускоряющую рендеринг анимированных волос в 2 раза и уменьшающую потребление видеопамяти в 5 раз. Streamline SDK 2.7.2 теперь поддерживает DLSS 4 Multi Frame Generation, Ray Reconstruction и Super Resolution, что откроет дорогу первым модам с новой версией DLSS.

Технология RTX Neural Texture Compression может стать спасением для видеокарт с ограниченной VRAM, позволяя запускать современные игры с меньшими требованиями к памяти. В то же время NVIDIA продолжает развивать технологии, делая рендеринг графики более эффективным. Вопрос лишь в том, насколько такие компромиссы будут заметны для игроков.