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Amogus54
Starfield могла получить механику расчленения как в Skyrim и Fallout
Об этом заявил бывший старший художнико персонажей

Starfield, масштабная ролевая игра от Bethesda, могла включать кровавые эффекты и расчленение, как в знаменитых Skyrim и Fallout. Однако от этой механики решили отказаться. Детали рассказал Деннис Мехильонес, бывший старший художник персонажей Bethesda Game Studios, в одном из интервью, где обсуждались особенности разработки игры.

Система расчленения изначально планировалась для Starfield, но была исключена по нескольким причинам. Во-первых, разработчики столкнулись с техническими трудностями и значительными временными затратами, которые потребовались бы для реализации этой функции. Во-вторых, такая механика не вписывалась в научно-фантастическую атмосферу игры, акцент которой сделан на космических исследованиях и создании правдоподобного футуристического мира. Элементы, характерные для постапокалиптической серии Fallout, показались неподходящими в контексте нового проекта.

Starfield стала одной из самых самых обсуждаемых игр 2023 года, и её разработка сопровождалась множеством экспериментов и сложных решений.

#новости игр #новости игровой индустрии #starfield #bethesda #fallout 4 #fallout #the elder scrolls #skyrim #fallout 3 #the elder scrolls 5: skyrim
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