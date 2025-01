The Last of Us 2 — любимая игра Канье Уэста

Канье Уэст, известный не только своими музыкальными хитами, но и эксцентричным поведением, начинает 2025 год с неожиданного заявления. Артист назвал The Last of Us Part II «лучшей игрой, которую когда-либо создавали». Такой титул он дал игре после её прохождения в режиме рогалика, добавленном разработчиками в прошлом году. Этот режим предлагает игрокам испытать свои нервы на прочность: пройти игру можно лишь с одной жизнью.

По словам Канье, именно новый рогалик-режим полностью изменил его восприятие игры. Теперь каждое действие становится решающим, а любая ошибка может привести к фатальным последствиям. Репер отмечает, что игра дарит уникальный опыт, которого он не встречал в других проектах.

Для тех, кто думает, что Канье мог быть «подкуплен» Naughty Dog за такие слова, музыкант громко заявил, что его мнение — исключительно искреннее.

The Last of Us Part II, выпущенная студией Naughty Dog, неоднократно получала награды за свой сюжет, персонажей и техническую реализацию. В 2022 году разработчики выпустили крупное обновление, включившее режим рогалика, который добавил игре новый уровень сложности и разнообразия. Этот режим стал популярным среди хардкорных игроков, предлагая полностью погрузиться в мир, где каждая ошибка может стать последней.

Хотя Канье Уэст чаще ассоциируется с музыкальной и модной индустрией, его интерес к видеоиграм становится всё более заметным. Возможно, его высокая оценка The Last of Us Part II вдохновит других знаменитостей и поклонников на знакомство с этим шедевром.

Похоже, Naughty Dog удалось не только укрепить позиции The Last of Us Part II как одной из лучших игр, но и привлечь к ней новую аудиторию благодаря таким неожиданным фанатам, как Канье.