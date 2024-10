Известный инсайдер Shpeshal_Nick сообщил , что слышал о разработке второй части Until Dawn

Согласно инсайдеру Shpeshal_Nick, студия Firesprite работает над сиквелом популярного хоррора Until Dawn. Ранее в портфолио одной из бывших сотрудниц студии мелькала информация о создании нелинейного хоррора в уже существующей вселенной, что косвенно подтверждает слухи о разработке продолжения.

Однако, ремейк первой части, который выходит 4 октября, создан другой студией — Ballistic Moon, которая, к сожалению, недавно столкнулась с массовыми увольнениями. Эти проблемы могли быть связаны с нехваткой финансирования для нового проекта, что вызывает вопросы о возможном продолжении работы над Until Dawn. Тем не менее, в ремейке была добавлена новая концовка, которая намекает на будущее развитие истории, что только подогревает слухи о готовящемся сиквеле.

Стоит отметить, что Shpeshal_Nick ранее достоверно сливал информацию о презентациях State of Play, а также был источником слухов о Mafia: The Old Country и Top Spin 5. Однако его данные иногда были неточными, особенно в отношении проектов Xbox.

Хотя ремейк Until Dawn обещает несколько нововведений, многие фанаты считают, что подобные переиздания с минимальными изменениями могут оказаться лишними. Первая игра, вышедшая в 2015 году, до сих пор остаётся одной из лучших в жанре интерактивного хоррора, и её переиздание не привносит кардинальных новшеств.

Тем не менее, возможность продолжения истории может привлечь внимание как новых, так и старых фанатов, а намёки в ремейке только усиливают ожидания будущих анонсов.