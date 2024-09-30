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Amogus54
BlizzCon 2024 была отменена из-за отсутствия новинок и внутренних проблем Blizzard
Данной информацией поделился Джейсон Шрайер

BlizzCon 2024, как известно, не состоялся, и одной из причин являлась нехватка интересных анонсов от Blizzard. Об этом сообщил известный журналист Джейсон Шрайер, подчеркнув, что у компании просто нет значимых новинок для показа на мероприятии. Ожидаемые проекты, такие как World of Warcraft: War Within и Diablo IV: Vessel of Hatred, были выпущены до запланированной даты мероприятия, что оставляет компанию без крупных анонсов для фанатов.

Это решение также тесно связано с более глубинными проблемами внутри Blizzard. Компания уже долгое время сталкивается с организационными трудностями, что отражается не только на разработке игр, но и на мероприятиях. Например, в 2023 году впервые за долгое время не удалось распродать все билеты на BlizzCon — это было тревожным сигналом для компании, привыкшей к аншлагам на своих выставках.

Отмена BlizzCon 2024 стала ярким примером того, как внутренние неурядицы могут негативно сказаться на одном из крупнейших мероприятий игровой индустрии. Нехватка значимых анонсов и уже запланированные релизы оказались решающими факторами, заставившими Blizzard пересмотреть свои планы по проведению выставки.

#blizzard #activision blizzard #новости игр #новости игровой индустрии #blizzcon #blizzcon 2024
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