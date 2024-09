Ранее студия Jetpack отвечала за PC-версии God of War и God of War: Ragnarok

Студия Jetpack Interactive, известная своей работой над ПК-версиями God of War (2018) и God of War: Ragnarok, подтвердила продолжение сотрудничества с PlayStation. Команда задействована в нескольких проектах компании, среди которых, как предполагается, новые игры от Sony Santa Monica, одной из которых станет проект в абсолютно новой вселенной.

Согласно последним утечкам, Sony готовится выпустить на ПК порты таких популярных игр, как The Last of Us: Part 2 и Spider-Man 2. Однако не всё так гладко — для полноценного запуска этих игр на ПК необходимо наличие PlayStation Network, а этот сервис доступен лишь в ограниченном числе стран. Это создаёт серьёзные трудности для игроков, которые хотят насладиться эксклюзивами на своих компьютерах.

Тем не менее, фанатам это не мешает. Благодаря сливам, комьюнити уже взялось за создание собственного неофициального порта Spider-Man 2 на ПК, (что говорит о большой заинтересованности игроков в получении доступа к ранее эксклюзивным проектам.)

Sony активно выпускает свои бывшие эксклюзивы на ПК, и хотя это открывает новые возможности для игроков, сложная интеграция с PlayStation Network вызывает у многих разочарование.