В преддверии своего 30-летнего юбилея, который состоится в декабре, PlayStation объявила о ряде инициатив, направленных на то, чтобы отпраздновать это значимое событие вместе с фанатами. Компания пообещала множество интересных активностей и эксклюзивного контента для своих пользователей:

Уже этой зимой появится бесплатная триал-версия Gran Turismo 7 на PS5 и PS4, что позволит всем желающим протестировать одну из самых известных гоночных серий PlayStation.

В рамках празднования с 21 по 22 сентября пройдут бесплатные выходные для мультиплеера, где игроки смогут опробовать онлайн-режимы без необходимости подписки на PS Plus.

Начиная с октября и до января, PlayStation ежемесячно будет выпускать цифровые саундтреки к культовым играм, включая God of War, Twisted Metal, Starhawk и Unit 13, которые появятся на Spotify и других стриминговых сервисах.

Для тех, кто уже не может ждать, на Spotify вышел специальный плейлист под названием "PlayStation 30th Anniversary", который собрал треки из самых известных игр платформы.

В декабре на PS Direct станет доступна новая коллекция товаров под названием "Shapes of Play", включающая уникальные сувениры и настольную игру.

Также, по слухам, Sony планирует провести новое шоу State of Play в конце сентября, на котором могут быть анонсированы новые проекты и даже PS5 Pro, хотя точной информации об этом пока нет.

За три десятилетия своего существования PlayStation стала одним из лидеров игровой индустрии, представив миру такие культовые франшизы, как God of War, Uncharted, The Last of Us и многие другие. Платформа установила высокие стандарты для качества игр и стала неотъемлемой частью игровой культуры.

PlayStation опубликовала специальную картинку, где символы бренда сделаны из её девайсов