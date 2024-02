Компания Capital One планирует приобрести Discover Financial Services за $35,3 миллиарда, что укрепит ее позиции на рынке кредитных карт. Согласно условиям сделки, акционеры Discover получат 27% премию, получая в обмен чуть более одной акции Capital One за каждую акцию Discover.

Компания Capital One объявила о своих планах по приобретению Discover Financial Services в рамках крупной сделки, оцениваемой в $35,3 миллиарда. Ожидается, что этот шаг укрепит позиции Capital One на конкурентном рынке кредитных карт.

Согласно условиям сделки, обнародованным в понедельник, акционеры Discover получат чуть более одной акции Capital One за каждую принадлежащую им акцию Discover, что составляет почти 27%-ную премию к цене акций Discover на момент закрытия сделки в пятницу.



После завершения сделки нынешним акционерам Capital One будет принадлежать 60% акций объединенной компании, а акционерам Discover - оставшиеся 40%.



Capital One рассчитывает завершить сделку в конце 2024 или начале 2025 года.

Несмотря на то, что Discover оценивается на рынке почти в $28 миллиардов, она остается меньшей по сравнению с такими крупными сетями кредитных карт, как Visa, Mastercard и American Express. Интеграция операций Discover с операциями Capital One обеспечит банку стратегическое преимущество в секторе эмиссии кредитных карт, особенно перед такими конкурентами, как JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup.



Генеральный директор Capital One Ричард Фэйрбэнк отметил потенциал создания надежной платежной сети, способной эффективно конкурировать с гигантами отрасли, подчеркнув преимущества объединения сильных сторон обеих компаний.



Кроме того, приобретение может диверсифицировать потоки доходов Capital One, в частности, за счет комиссии с продавцов. Переход может привести к увеличению числа карт Capital One, работающих в сети Discover.



Во вторник утром компании проведут совместную телефонную конференцию для обсуждения дальнейших деталей приобретения.