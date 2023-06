За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Ко мне часто обращаются друзья и знакомые с просьбами подобрать конфигурацию компьютера под определенные задачи и бюджет. И каждый раз такая сборка становится интересным квестом, в котором мы стремимся сэкономить, но при этом собрать качественный и надежный компьютер. А еще интереснее этот квест становится в том случае, если пользователь компьютера играет мало, но пока не готов совсем отказаться от игр, и при этом не хочет переплачивать за видеокарту в сборке.

Как раз на днях о такой сборке меня попросил один знакомый, который работает на ПК, использует его как мультимедийный центр и серфит на нем интернет. То есть выполняет на нем обычные задачи, для которых хватило любого процессора уровня Core i3-10100 или даже Pentium Gold G6405, если бы не одно "но".

Заказчик периодически перепроходит старые хиты: Half-Life 2 с эпизодами, трилогию S.T.A.L.K.E.R., Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls III: Morrowind с модами, Titan Quest и Portal 2. Часто запускает стратегии: Warcraft III: The Frozen Throne, Age of Mythology, Age of Empires II HD, Sid Meier's Civilization V, а из более требовательных игр были указаны Dead Space и Dead Space 2, две части Divinity: Original Sin, Dragon Age: Inquisition, Mafia II и иногда World of Tanks. А еще из требований к ПК были указаны надежность, и возможность работать пять лет без тормозов в интернете и офисных пакетах.

На новый ПК был выделен бюджет в 30000 рублей. Для таких задач вполне подошел бы компьютер за 10000 рублей с Авито, но заказчик хотел только новое железо с гарантией, и я его прекрасно понимаю. Но если взглянуть на цены самых недорогих видеокарт, которые можно назвать условно игровыми, то мы увидим, что цены на GeForce GT 1030 с видеопамятью GDDR5 начинаются почти с 9000 рублей, а GeForce GTX 1630 стоят уже дороже 15000 рублей.

Это оставляет для нас только встроенную графику, которая пригодна для игр только в процессорах от AMD. Причем в продаже есть несколько поколений APU для сокета AM4, с разным количеством ядер и потоков, и разными графическими ядрами. Поначалу я добавил в сборку четырехъядерный восьмипоточный Ryzen 3 PRO 4350G с графикой Radeon Vega 6, но, увидев, что более мощный шестиядерный Ryzen 5 4600G с графическим ядром Radeon Vega 7 стоит всего на несколько сотен рублей дороже, было решено брать именно его.

В эту сборку отлично подошел бы более быстрый Ryzen 5 5600G, который стоит на 1500 рублей дороже, но после обсуждений с заказчиком было решено, что для выбранных задач вполне хватит и Ryzen 5 4600G, а сэкономленные деньги лучше потратить на более надежную материнскую плату.

Это процессор семейства Renoir, сходный по архитектуре со старым добрым шестиядерником Ryzen 5 3600 семейства Zen 2, но с уменьшенным размером кеша L3 и без поддержки шины PCI Express 4.0.

Что касается встроенной графики Radeon Vega 7, то она обгоняет в играх видеокарту GeForce GT 1030 и способна справится даже с некоторыми новыми играми на минимальных настройках. Вот в этом огромном видеотестировании можно посмотреть, как Radeon Vega 7 ведет себя в новых играх. А уж для игр, в которые играет заказчик ПК, этой "встройки" хватит с головой.

Кулер процессора

Для охлаждения Ryzen 5 4600G вполне хватит недорого кулера с двумя теплотрубками и небольшим вентилятором, например, ID-COOLING SE-802-SD, который может отвести до 95 ватт тепла. А если учесть, что на этом ПК никто не будет заниматься разгоном и гонять стресс-тесты, этого кулера хватит с лихвой.

Материнская плата

При выборе материнской платы было решено немного переплатить и взять модель с радиаторами на цепях питания — ASROCK B450M PRO4 R2.0. Дело в том, что попробовав бюджетную плату без радиаторов в деле, я сильно пожалел, а при работе APU с мощным графическим ядром на таких материнских платах будут сильно нагреваться две фазы, обычно слабо нагруженные при работе обычных процессоров. ASROCK B450M PRO4 R2.0 отлично подходит для создания ПК с встроенной графикой — у платы есть три вида видеовыходов, HDMI, DVI и VGA, и поддерживается разгон ОЗУ.

Оперативная память

Даже в бюджетную сборку в 2023 году стоит устанавливать 16 ГБ ОЗУ, ведь память стандарта DDR4 стоит очень дешево, но скоро начнет исчезать из продажи и дорожать. Нужно учесть еще и то, что несколько гигабайт заберет себе встроенное видеоядро, поэтому 16 ГБ ОЗУ в такой сборке — это минимум. Мы возьмем пару недорогих модулей Patriot Viper 4 Blackout PVB416G320C6K с частотой 3200 МГц и таймингами 16-20-20-40. Конечно, память с частотой 3600 МГц в сборке с Ryzen 5 4600G дала бы заметный прирост производительности, но стоят такие модули заметно дороже.

SSD-накопитель

Так как у нас будет игровая сборка, то SSD лучше взять объемом 512 ГБ. Ведь еще нужно будет выделить место на Windows, программы и файлы пользователя. Мы возьмем KINGSPEC NX-512, очень недорогой накопитель формата M.2, быстрый SLC-кэш у которого составляет 15% объема, чего вполне хватит в нашей сборке.

Блок питания

Выбор блока питания в бюджетную сборку — задача очень непростая. Качественные модели бюджетного сегмента можно пересчитать буквально по пальцам, а брать в недорогой ПК хороший блок питания на 500 ватт, который будет стоить 20% его цены — идея, которую одобрят не все заказчики сборок. Но главное, на что стоит обращать при выборе бюджетного БП — срок гарантии, если он составляет пять лет, как у DeepCool DA500, то можно смело ставить такой БП в сборку, его хватит на весь активный жизненный цикл ПК. DeepCool DA500 отличается тихой работой и сертификатом 80 PLUS Bronze и может выдать по линии 12 вольт 456 ватт, чего с большим запасом хватит для нашего ПК.

Корпус

К корпусу у заказчика были минимальные требования, и поначалу он даже предлагал собрать ПК в старом корпусе времен Pentium 4, но я уговорил его взять компактный и недорогой Accord ACC-261B, в котором, в отличие ретро корпусов, есть порт USB3.0 и аудио разъемы HD_Audio на передней панели. Корпус стильно выглядит и занимает очень мало места на столе.

Итоги

Я вписался в бюджет, получив стоимость сборки в 29980 рублей. Конечно, этот ПК был бы заметно интереснее с процессором Ryzen 5 5600G, и если вы будете собирать подобную сборку себе, не пожалейте 1500 рублей на этот процессор.

Пишите в комментарии, а что вы поменяли бы в этой сборке, уложившись в выделенные 30000 рублей?