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9 проверенных способов борьбы с перегревом игрового компьютера и ноутбука в жару

Наступило лето и вместе с ним пришла жара, которую плохо переносят компьютеры и ноутбуки. Но есть эффективные способы справится с этой проблемой.
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Наступил июнь, который обещает стать очень жарким после аномальной весны 2023 году, когда обновились многие температурные рекорды. Достаточно нескольких солнечных жарких дней и квартиры, в которых живет большинство из нас, быстро прогреваются, и температура воздуха внутри начинает ползти к 30 градусам и выше.

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Особенно чутко на повышение температуры в комнате реагируют компьютеры и ноутбуки. Если у вас установлены программы мониторинга, такие как MSI Afterburner, HWiNFO или HWMonitor, то наверняка вы замечали, что повышение температуры в помещении на пять градусов дает гораздо более заметную прибавку к температурам процессора, видеокарты или SSD-накопителя. Дело в том, что в корпусе компьютера или ноутбука они дополнительно подогревают друг друга, поэтому рост температуры комплектующих в летнюю жару может быть очень заметным.

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За последние годы компьютерное и ноутбучное "железо" стало заметно горячее и работает практически на грани температурного предела. Взять, к примеру, процессоры Ryzen 7000, которые из-за неудачно выбранной толщины крышки процессора и небольшого кристалла работают при температурах под 95 градусов практически на любом охлаждении. Еще хуже обстоит дело с температурами процессоров в игровых ноутбуках, где температуры в 100 градусов с постоянным включением защитного механизма — троттлинга, стали нормой.

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Перегрев процессора и видеокарты снижает их рабочую частоту, поэтому при высокой температуре в комнате их производительность снижается, а игровой ноутбук может начать так тормозить из-за прыгающей частоты, что это будет заметно на глаз в играх. Но помимо чипов процессора и видеокарты, которые довольно устойчивы к высоким температурам, в наших компьютерах и ноутбуках достаточно других компонентов, которые страдают от жары.

В первую очередь это чипы видеопамяти, которые зачастую работают на температурном пределе и не имеют датчиков нагрева. Сильно греются и быстрые SSD-накопители NVME формата M.2, температура которых обычно берется не из самой горячей точки, и, если мониторинг сообщает о 85 градусах, в реальности их чипы могут быть раскалены до 100 градусов.

Высокие температуры крайне негативно отражаются на обычных жестких дисках, вызывая быструю деградацию их поверхности, чреватую потерей важных данных. Жара может привести к тому, что система питания материнской платы или видеокарты, и так работавших на температурном пределе, перегреется и включится дополнительный механизм троттлинга, который еще сильнее снизит производительность.

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Раскаленный при этом текстолит, температуры которого могут доходить до 100 градусов и выше, вызывает деградацию множества элементов на плате — конденсаторов, резисторов, диодов и небольших микросхем. А в блоке питания ПК при перегреве быстро выходят из строя электролитические конденсаторы, что чревато высокими пульсациями токов и даже выходом устройства из строя.

Как видите, проблем из-за жары с нашими компьютерами и ноутбуками может возникнуть множество, поэтому не стоит надеяться только на механизмы троттлинга и "авось", а лучше принять меры по снижение температуры "железа", тем более, что некоторые из них очень простые. И сейчас мы подробно разберем их, начиная от самых простых и до самых сложных, которые стоит использовать только опытным пользователям.

Чистка устройств от пыли

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В жару пыль в ПК и ноутбуке начинает влиять на их температуры гораздо сильнее, и даже небольшое количество пыли стоит регулярно убирать. Не стоит забывать про пылевые фильтры в корпусах, которые резко снижают поток воздуха при запылении. Проще всего очистить ПК и ноутбук от пыли с помощью воздуходувки, например, DEKO DKBL600.

Открыть крышку корпуса ПК и приподнять ноутбук над поверхностью

Иногда такое простое действие, как открытие боковой крышки ПК или установка подставки под ноутбук способно скинуть несколько градусов с комплектующих.

Увеличение оборотов вентиляторов

Увеличение оборотов видеокарты с помощью MSI Afterburner прибавит шума, но позволит скинуть несколько градусов. Тоже можно сделать и с корпусными вентиляторами в BIOS или в специальной утилите от производителя, например, MSI Center.

Установка дополнительных вентиляторов в корпус ПК

Если в корпусе ПК есть дополнительные посадочные места для вентиляторов, стоит добавить пару недорогих моделей, за счет чего вентиляция в корпусе заметно улучшится. Например, Aerocool Frost 12 PWM, которые подойдут практически в любой корпус и могут работать очень тихо, а если нужно — раскручиваются до 1500 оборотов в минуту.

Покупка подставки с вентиляторами для ноутбука

А вот с ноутбуком установить дополнительный вентилятор в корпус не получится и единственным способом улучшить его обдув станет охлаждающая подставка с вентилятором, например, Buro BU-LCP140-B114. Чудес от нее ждать не стоит, но несколько градусов скинуть получится.

Андервольтинг

Отличные результаты дает андервольтинг как процессора, так и видеокарты, но это тема настолько глубокая, что стоит внимательно прочитать более подробные статьи и попробовать андервольтинг на практике.

Покупка корпуса ПК с хорошей продуваемостью

Иногда источником перегрева становится тесный корпус ПК, в котором отсутствует нормальная вентиляция. В этом случае стоит купить корпус с нижним расположением блока питания и несколькими местами под вентиляторы, ведь стоят они сейчас довольно недорого. Например, DeepCool MATREXX 40 или Zalman S2.

Замена термопасты на свежую и качественную

Еще одним источником перегрева процессоров и видеокарт становится высохшая термопаста, которая буквально превращается в камень. Менять ее желательно раз в два-три года, но только если у вас достаточно для этого навыков. Самой популярной термопастой в Ситилинке стала недорогая DeepCool Z5.

Установка кондиционера

И, наконец, самым радикальным и дорогим способом борьбы с жарой станет установка сплит-системы. Я созрел для этого решения только в прошлом году, но нисколько не пожалел — каждый рубль, потраченный на кондиционер, вернется вам не только в виде низких температур ПК и ноутбука, но и вашим комфортом. Тем более, что в 2023 году есть много достаточно недорогих, но эффективных моделей, например, Hyundai HAC-09/T-PRO.

Итоги

Как видите, способов борьбы с перегревом ПК и ноутбука существует множество, от бесплатных, до довольно дорогих, и каждый читатель сможет выбрать способ, подходящий в его ситуации, или сразу несколько способов. Пишите в комментарии, а как вы боретесь с перегревом комплектующих в жару?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

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