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Собирая новый компьютер мы хотим, чтобы он обошелся нам как можно дешевле, но при этом давал возможность поиграть во все новые игры. И найти золотую середину между ценой и производительностью — главная задача любого сборщика, ведь начиная экономить на качестве комплектующих, мы теряем их долговечность, комфорт рабочих температур и низкий уровень шума. Поэтому любая экономия в бюджетных сборках должна быть обоснована и привязана к актуальным ценам. Если мы ставим в сборку блок питания "А" за 5000 рублей, когда рядом лежит гораздо более качественный "Б" за 5200 рублей — это уже не экономия, а серьезная ошибка.

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Другой аспект, в котором нужно разбираться — это реальные системные требования игр. Большинство тестов игр в интернете проводятся на максимальных настройках, да еще иногда и с выкрученным на максимум сглаживанием, и создается ложное впечатление, что для игр в Full HD в 2023 году, нужна, как минимум, GeForce RTX 3070. Форумы, на которых общаются геймеры и компьютерные энтузиасты, делящиеся результатами бенчмарков игр, тоже могут запутать начинающего сборщика, ведь их приоритет — игры на максимальных настройках.

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А в реальности, стоит только откатить настройки практически любой новой игры на средние, как с ней начинают отлично справляться недорогие видеокарты, которые не сильно ударят по вашему карману. А на глаз заметить разницу между максимальными и средними настройками современных игр сможет не каждый геймер. Не забывайте и про технологию DLSS, которая на видеокартах NVIDIA отлично поднимает производительность на слабых системах. И, хотя искушенные геймеры заявляют, что DLSS можно использовать только в высоких разрешениях 3840 х 2160 и 2560 x 1440, на самом деле DLSS выдает неплохую картинку и в Full HD, а уж в динамике разница почти не видна.

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И сегодня, приняв все это во внимание, мы с вами соберем оптимальную игровую сборку, которая позволит поиграть во все новинки игр, при этом не сильно ударив по вашему бюджету. А за комплектующими отправимся в магазин Регард.

Процессор

Нашу сборку мы создадим на базе Core i5-10400F, шестиядерника семейства Comet Lake. Это далеко не новый процессор, но очень недорогой, стоит он чуть дороже 9000 рублей, а в большинстве игр обгоняет главного конкурента по цене — Ryzen 5 3600. В плюсы процессора нужно записать и низкое энергопотребление, что позволит установить в сборку недорогую материнскую плату и кулер.

Кулер процессора

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Низкое тепловыделение Core i5-10400F позволит нам установить в сборку кулер без теплотрубок, DeepCool GAMMA ARCHER. Он способен отвести от процессора 95 ватт тепла, а огромный вентилятор диаметром 120 мм отлично обдувает систему питания материнской платы.

Материнская плата

В эту сборку мы возьмем ASUS PRIME H510M-K, бюджетную плату на чипсете Intel H510. Intel на этом бюджетном чипсете наконец-то умерила свою жадность и разрешила разгон ОЗУ до 3200 МГц, что является оптимальной отметкой для процессоров уровня Core i5-10400F. Частота выше уже почти не поднимает производительность, а вот частота ниже — часто используемая в бюджетных сборках 2666 МГц, заметно тормозит Core i5-10400F в играх. В остальном ASUS PRIME H510M-K обычная бюджетная плата, в которой есть все необходимое для недорогого игрового ПК, включая слот M.2 для быстрых SSD-накопителей.

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Оперативная память

Частота 3200 МГц — это хорошо, но главное не совершить ошибку и в попытке сэкономить несколько сотен рублей взять модули ОЗУ с таймингом CL, равным 22. Такая формула таймингов сильно бьет по производительности и надо искать модули с CL, равным 16. Например, ADATA XPG Gammix D10 (AX4U32008G16A-DB10) с формулой таймингов 16-20-20, частотой 3200 МГц и качественными радиаторами. Мы возьмем два модуля по 8 ГБ, ведь 16 ГБ все еще хватает для игр.

Видеокарта

Думаю, прочитав в начале блога про технологию DLSS, читатели уже догадались, какую видеокарту мы возьмем в эту сборку. Да, это будет Palit GeForce RTX 3050 Dual, недорогая версия популярной GeForce RTX 3050, которая за счет уровня своей производительности, 8 ГБ видеопамяти и поддержке технологий DLSS и трассировки лучей стала тем минимумом, который нужен сегодня для игр в разрешении Full HD. Модель от Palit стала самой недорогой двухвентиляторной GeForce RTX 3050, очень компактна и имеет актуальные видеовыходы: DVI, HDMI и DisplayPort. Стоит ли переплачивать за более навороченное охлаждение у видеокарты с тепловыделением 130 ватт? Думаю, не стоит, тем более, что сделав простой андервольт, можно скинуть немало градусов и ватт.

SSD-накопитель

Выбирая SSD-накопитель для игрового ПК в 2023 году, нужно предполагать, что новая игра будет занимать около 100 ГБ. Например, Hogwarts Legacy занимает 85 ГБ, а Atomic Heart — 90 ГБ. Поэтому минимальным объемом SSD-накопителя в 2023 году станет 500 ГБ, ведь место займет еще и Windows, и файлы пользователя. Мы возьмем Kingston NV2 (SNV2S/500G), со скоростями чтения в 3500 МБ/сек, а записи — 2100 МБ/сек и ресурсом записи в 160 ТБ. Поверьте, разницу в скорости загрузки игр по сравнению с более навороченными накопителями, которые стоят в два раза дороже, вы не заметите.

Блок питания

Питать нашу сборку будет блок питания Chieftec Element (ELP-600S). Это добротный бюджетный блок питания с сертификатом 80 PLUS Bronze, в котором используются качественные конденсаторы Capxon, Su’scon и Junfu, а вентилятор до нагрузки в 350 ватт работает очень тихо. Пусть вас не пугает цифра 600 в маркировке, этот БП можно считать 550-ваттником, а наша система загрузит его максимум на 250 ватт и он будет работать очень тихо и мало греться.

Корпус

Осталось выбрать корпус и это будет Delux F900 Black, недорогая модель, при этом имеющая боковое окно из закаленного стекла, три предустановленных вентилятора диаметром 120 мм с подсветкой и сетчатую переднюю панель, которая обеспечит отличную вентиляцию комплектующих. Корпус идеален за свою цену, но не забудьте добавить еще один вентилятор на выдув или переставить туда один из тех, что расположены на передней панели.

Итоги

Итак, наша сборка обойдется вам ровно в 57000 рублей и по ценам 2023 года — это совсем немного за игровой ПК такого уровня. Несмотря на бюджетность сборки, за эти деньги вы получите стильный корпус, блок питания с большим запасом по мощности и возможность установить в будущем более мощную видеокарту.

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Пишите в комментарии, что бы вы поменяли в этой сборке?