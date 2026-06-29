Мой игровой ПК давно имеет еще и вторую роль, выступая как файловое хранилище для всей семьи. Количество и объем жестких дисков и SSD, установленных в него, периодически меняется, и на данный момент в нем расположились шесть жестких дисков, парочка SATA SSD и основной NVMe SSD, на который установлены Windows, игры и программы.

Держать такой зоопарк накопителей в обычном ПК очень непросто, и пару лет назад я переселил два из них в док-станцию, что на какое-то время разгрузило пространство внутри корпуса и решило проблему нехватки SATA-портов. Корпус для таких целей тоже подойдет не всякий, и поэтому я остановился на стареньком Fractal Design Define R4, который позволяет разместить восемь жестких дисков форм-фактора 3.5", имеет пару отсеков 5.25" и еще два отсека 2,5" за поддоном материнской платы.

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Корзины для жестких дисков в этом корпусе быстросъемные, имеют резиновые демпферы для гашения вибрации и продуваются двумя вентиляторами диаметром 140 мм, устанавливающимися на передней панели. Казалось бы, идеальный корпус для сборки файлохранилища, устанавливай жесткие диски, укладывай провода поаккуратнее и пользуйся.

Но постепенно, в попытках добавить в свой ПК дополнительный функционал и удобство, а еще продлить срок службы HDD, создал сам себе массу проблем, попытки решить которые привели меня к тому, что я уже хочу собрать отдельный файловый сервер в корпусе Fractal Design Define R4, а основной игровой и рабочий ПК — в другом, более «игровом» корпусе. Но обо всем по порядку.

Еще недавно мой ПК выглядел довольно аккуратно

Есть два мнения о том, как лучше использовать жесткие диски в подобных файловых серверах — с постоянным подключением или включая их по мере надобности. Сторонники постоянного подключения HDD используют такие аргументы, как повышенный износ HDD от включения и выключения, и приводят в качестве примера серверы, где жесткие диски крутятся десятки тысяч часов, не отключаясь.

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На практике достичь серверных условий дома не получится. Жесткие диски будут раскручиваться при запуске ПК утром, если его, конечно, не оставляли включённым на ночь. Затем будут парковать головки и останавливать «блины» в зависимости от настроек энергосбережения Windows и внутренних правил в прошивке HDD. Любое обращение любой программы будет их пробуждать и запускать цикл раскручивания «блинов» и их остановки.

Добавьте сюда еще и нестабильные температурные условия в квартире, которые совершенно несравнимы с серверными. Включение кондиционера летом в жару, открытие окна для проветривания зимой — всё это создает резкие скачки температуры, которые не идут на пользу жестким дискам. А еще есть риск внезапного отключения электричества, случайного толчка стола с компьютером или программного сбоя Windows. А банальный вирус-шифровальщик, проникший на ПК, будет способен за пару дней незаметно зашифровать все ваши файлы.

Вот такой огромный пробег был у одного из постоянно подключенных в ПК HDD пару лет назад

Одним словом, то, что жестким дискам в домашнем ПК не нужно и даже вредно крутиться постоянно, я понял уже давно и первое время отключал их просто — вынимая кабель питания из разъема. Но, сами понимаете, делать это неудобно, да и разъемы HDD не рассчитаны на частое переподключение.

Поэтому я приобрел на AliExpress плату для управления питанием четырех HDD, которая решила эту проблему, но увеличила количество проводов в корпусе ПК. С этой платой вам достаточно нажать кнопку нужного диска, и на него подается питание, когда вам это нужно. Как выяснилось потом, с помощью переходников-разветвителей можно увеличить количество отключаемых HDD до шести — плата переносит это без каких-либо проблем.

Плата «отключалка»

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И такая система в моем ПК прекрасно работала до 2025 года, пока я не решил прикупить недорогой SSD GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD объемом 1 ТБ «на убой», под скачивание торрентов, размещение браузера, работу виртуальных машин и прочих дел, которые сильно изнашивают ресурс SSD. Обошелся он осенью 2025 года мне всего в пять тысяч рублей, и в то время казалось, что SSD будут только дешеветь и можно не жалеть такую бюджетную модель. Отработает пару лет — и хорошо, тем более что гарантия на него составляла пять лет.

Но еще один SATA-накопитель — это еще один SATA-порт, а учитывая, что тогда я использовал материнскую плату MSI B450-A PRO MAX, их число в моем ПК равнялось шести. И, учитывая пять установленных HDD и еще один SSD — Samsung 860 EVO, мне пришлось достать из запасов старенький PCI-E — SATA-контроллер на два порта. А вместе с ним добавились еще два провода данных и питания SATA внутри корпуса ПК, которые становилось все труднее уложить.

Но дальше случился бум ИИ-ускорителей, кризис на рынке чипов памяти, и цена SSD-накопителей практически удвоилась. Теперь самые недорогие модели в форм-факторе 2.5" объемом 1 ТБ будут стоить около 11000-12000 рублей и более. Как, например, WD Green WDS100T5G0A. А качественные M.2 SSD большого объема, такие как Netac NV7000Q объемом 4 ТБ, стали и вовсе не по карману большинству геймеров. И в таких условиях качать торренты на SSD для меня стало, мягко говоря, расточительно.

И я решил под подобные задачи добавить еще один жесткий диск в мой ПК, который совсем не жалко, — старенький ноутбучный WD объемом 160 ГБ. А это — еще пара проводов внутри ПК, уложить которые красиво и аккуратно уже стало попросту невозможно.

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Но все это функционировало до замены материнской платы на MSI B550-A PRO, когда выяснилось, что старый SATA-контроллер функционирует в ней только в CSM-режиме. А это значит, что ПК остается без функции Resizable BAR и различных «фич» для безопасности. И к лету 2026 года я решил купить в ПК более современный SATA-контроллер, а заодно прикупить еще одну плату-«отключалку», чтобы разгрузить заднюю часть корпуса, куда выходят разъемы HDD, от кучи переходников питания.

SATA-контроллер я выбрал с восемью портами, устанавливающийся в порт M.2, а плату отключения заказал самую дешевую, на три порта питания. Как выяснилось, это были две большие ошибки, и, несмотря на то, что пара этих устройств обошлись дешевле 2000 рублей, нервов они мне потрепали изрядно.

После того как SATA-контроллер и плата «отключалка» приехали, я полностью разобрал ПК, почистил от пыли и приступил к его пересборке. И тут выяснился один неприятный момент: коротенькая планка платы «отключалки» была настолько хлипкой, что никак не фиксировалась болтом, да еще и отверстие под который у нее было с нестандартной стороны. Эту проблему я решил парой пластиковых стяжек, но пожалел, что не доплатил несколько сотен рублей и не взял нормальную плату с полноразмерной планкой.

Начав прокладывать провода питания, а к двум платам нужно было подвести уже три отдельные косички питания SATA, я понял, что уложить их красиво уже никак не удастся. Добавьте к этим проводам шесть проводов питания SATA, идущих уже от самих «отключалок», да еще пару SATA проводов данных от нового контроллера. А еще — дополнительную косичку питания SATA, которую пришлось подключить к БП, чтобы запитать постоянно работающий HDD WD объемом 160 ГБ и SSD GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD. Внизу корпуса получилось какое-то воронье гнездо из проводов, а нижний вентилятор пришлось и вовсе убрать, ведь в это гнездо пришлось положить еще и пару SATA SSD.

Все внутри корпуса стало заметно сильнее греться, и я решил собрать его временно хотя бы в таком виде, так как надо было что-то решать с размещением проводов, которых стало катастрофически много. Это выглядит как лютый «колхоз» уже даже для меня, привыкшего к подобным сборкам ПК. Для SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1 ТБ пришлось поставить маленький вентилятор на обдув, так как его бутафорский радиатор практически не отводит тепло.

А еще один вентилятор пришлось поставить обдувать радиатор нового SATA-контроллера, который нагревается градусов до пятидесяти даже в простое. А в нагрузке раскаляется так, что не выдерживает палец.

Как я думаю решать проблему

Думаю, у читателей уже возник вопрос: а почему бы не поставить жесткие диски большего объема, сразу решив все проблемы? Сейчас у меня стоят в основном HDD на 2 и 3 ТБ, которые по меркам 2026 года уже можно считать маленькими. Общий объем домашних HDD составляет примерно 16 ТБ, и парочка HDD объемом 8 ТБ могла бы решить все проблемы.

Но несколько факторов останавливает меня от такого решения. Во-первых, сейчас продается много подделок HDD, и можно легко нарваться на перемаркированный HDD меньшего объема или проработавший годами в сервере и с очищенным S.M.A.R.T. Во-вторых, надежность HDD сейчас не на высоте, и если выйдет из строя накопитель объемом 8 ТБ, я сразу потеряю массу информации. Конечно, самое важное я дублирую, но потеря HDD объемом 2-3 ТБ не так критична, тем более что пару жестких дисков за последние семь лет я уже потерял, купив для них потом замену.

И третий фактор — цена. Стоимость HDD тоже взлетела до совершенно неприличных значений. Даже модели объемом 4 ТБ стоят уже около 14000 рублей, например, WD Blue WD40EZAX. А если присматриваться к топовым моделям большого объема, то их цена и вовсе шокирует. Например, Seagate Ironwolf Pro ST20000NT001 объемом 20 ТБ стоит более 70000 рублей!

В итоге я все больше склоняюсь к тому, чтобы собрать отдельный файловый сервер в корпусе Fractal Design Define R4 и поставить его куда-нибудь подальше, за шкаф. Соединив с основным игровым ПК гигабитной сетью для быстрой передачи больших файлов, а дополнительно подключить его в домашнюю сеть по Wi-Fi.

Такой ПК вполне можно собрать на базе бюджетного процессора со встроенной графикой, например, Ryzen 5 3400G. Материнская плата потребуется с шестью SATA-портами, как у Asus PRIME B550-PLUS. А еще необходим качественный блок питания ватт на 600. Я бы взял MSI MAG A600DN. ОЗУ такому ПК хватит небольшого объема, одним модулем — например, Kingspec KS3200D4P13508G.

Если я решусь на подобную сборку, то напишу об этом отдельный блог, тем более что одно время подобный файловый сервер у меня уже работал и главная проблема при его создании оказалась в грамотной настройке локальной сети. А в конце, как обычно, я порекомендую вам прочесть еще несколько свежих записей в моем блоге:

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Как собрать очень дешевый ПК для работы и учебы, на котором можно будет еще и поиграть

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