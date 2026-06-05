В США растет число случаев рака аппендикса среди людей среднего возраста и молодых поколений. Новые данные показывают, что риск заболевания у представителей поколений X и миллениалов оказался значительно выше, чем у родившихся раньше.

Аппендикс редко оказывается в центре внимания врачей и пациентов. Однако именно этот небольшой орган неожиданно привлек внимание специалистов после того, как статистика показала необычное изменение возрастной структуры одного из самых редких видов рака.

Изображение: ScienceAlert

Новые данные из США указывают на заметный рост заболеваемости раком аппендикса среди более молодых поколений. Наблюдения коснулись один из наиболее редких видов онкологических заболеваний, который раньше в основном диагностировали у людей пожилого возраста. Согласно результатам недавних исследований, представители поколения X и миллениалы сталкиваются с этим диагнозом значительно чаще, чем предыдущие поколения. Вероятность выявления заболевания у них оказалась в три-четыре раза выше.

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Причины такой тенденции пока остаются неясными. На сегодняшний день специалисты не могут точно объяснить, что именно привело к росту числа диагнозов среди молодых пациентов. Именно это делает ситуацию особенно необычной, поскольку речь идет не просто об увеличении числа случаев заболевания, а о заметном смещении его возрастного профиля.

Аппендикс представляет собой небольшой отросток пищеварительного тракта. Большинство людей практически не задумываются о нем до возникновения проблем со здоровьем.