Недавно, в блоге «Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК», я рассказал про проблемы с моим основным ПК и до сих пор их причину я не нашел. Компьютер лежит в полуразобранном виде на столе и тестируется всеми возможными утилитами, от OCCT до TestMem5. Напомню, что собран он на базе процессора Ryzen 5 5600X, видеокарты GeForce RTX 3060, 32 ГБ ОЗУ и кучи накопителей, SATA и M.2 SSD и жестких дисков разного объема.

Компьютер периодически «тухнет», выдавая черный экран, а недавно к проблемам добавились сбои жестких дисков и перезагрузки в тяжелых играх. И пока я занимаюсь поисками источника проблемы, меня выручает запасной ПК на базе четырехъядерного процессора Ryzen 3 2200G со встроенной графикой Vega 8, 16 ГБ ОЗУ и дешевой материнской платы на чипсете AMD B450. Думаю, вам будет интересно узнать, как чувствует себя столь слабый процессор в реалиях 2025 года и сегодня я подробно об этом расскажу.

Этот компьютер собран в новом корпусе Ocypus Gamma C70, и практически ничего не весит, за счет чего поставить его на место основного ПК - минутное дело. Перед этим я вытащил из него два SSD с Windows и играми, так как мне стало интересно, что может встроенная графика Vega 8 в 2025 году. Windows и часть игр установлены у меня на SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro объемом 1 ТБ, а еще часть - на SSD GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD объемом 1 ТБ, который используется еще и для хранения временных файлов и скачивания чего-либо из интернета.

Операционная система установлена в качестве резервной и на SSD GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD - я просто склонировал туда свою основную Windows 10 с M.2 SSD, получив возможность загружаться с любого из этих накопителей и попадать в настроенную и рабочую среду. ADATA XPG GAMMIX S11 Pro установлен в переходник PCI-E для SSD M.2 и за счет этого переставлять его из одного ПК в другой очень удобно, разъем PCI Express x16 намного более надежен, чем хрупкий M.2, который не рассчитан на частое подключение SSD.

В материнской плате GIGABYTE B450M H только один такой разъем - под видеокарту, и SSD пришлось установить в него, и, как оказалось, это было только начало «танцев с бубнами», которые растянулись на несколько часов. Запасной компьютер загрузился с M.2, но Windows показала синий экран через минуту работы, а последующие попытки загрузиться с M.2 SSD завершались сообщением о том, что это не загрузочный накопитель. Я пробовал менять несколько настроек в BIOS платы GIGABYTE, каждую минуту чертыхаясь от того, насколько он неудобен по сравнению с тем, что стоит на материнской плате MSI B450-A PRO MAX с моего основного ПК.

И через какое-то время загрузка с M.2 SSD пошла, но Windows все также выпадала в синий экран спустя минуту работы. Спасала только загрузка в безопасном режиме, но попробовав загрузится с SATA SSD с практически идентичной Windows, я тоже получил синий экран и это навело меня на мысль, что сбоит какая-то из установленных программ. Ею оказалась Acronis True Image, пытающаяся сделать бэкап файлов по сети и после отключения ее из автозагрузки ПК заработал почти нормально.

Почему «почти»? Просто проблемы на этом не закончились, и попытка переустановить драйвера на материнскую плату заканчивалась сбоем. Даже при том, что чипсет у нее такой же, как и на той, что работала в основном ПК - AMD B450. Обычно установленная Windows 10 легко переносит миграцию на другой ПК, но с парой своих компьютеров я уже не в первый раз сталкиваюсь с тем, что драйвера на чипсет после такого переноса уже никак не удалить, невозможно и поставить новые поверх уже установленных.

Но ПК работал, BSOD больше не появлялся, и я стал потихоньку адаптироваться на новом рабочем месте. То, что процессор Ryzen 3 2200G гораздо слабее Ryzen 5 5600X, который по меркам 2025 года уже сам считается бюджетным - заметно сразу. Во-первых, всего его четыре ядра и четыре потока загружаются на 100% даже при работе Windows, например, во время запуска программ в автозагрузке, вызывая фризы и подвисания. Четырех ядер мало даже для работы Windows 10 и фоновых задач. И теперь я понял, что чувствую жалующиеся на недостаток мощности владельцы процессоров Core i3-10100F или Core i3-12100F с четырьмя ядрами.

Во-вторых, ядра у Ryzen 3 2200G еще и сами по себе довольно слабые, они не дотягивают по производительности даже до тех, что используются в популярном процессоре Ryzen 5 1600. В основном за счет урезанного кеша третьего уровня. И если открыть Диспетчер задач Windows, сразу видно, насколько сильнее, по сравнению с 12-ю потоками Ryzen 5 5600X, нагружают процессор фоновые задачи. Даже сам Диспетчер задач съедает заметную долю процессорного времени.

И на таком ПК уже придется закрывать все фоновые задачи перед запуском игр. Я закрывал не только браузер, но даже мессенджеры и утилиты для создания скриншотов. Хорошо хоть оперативной памяти в этом ПК хватает, иначе бы его использование превратилось бы в пытку. В нем установлены 16 ГБ DDR4 с частотой 3200 МГц, и учитывая то, что пару гигабайт съедает встроенная графика, этого количества хватает в 2025 году впритык. Эти модули памяти я купил пару лет назад за 3800 рублей, и тогда это воспринималось как не очень оправданная покупка. Но сегодня, когда аппетиты в отношении ОЗУ у Windows и программ выросли, а цена на оперативную память бьет все рекорды, сразу перестаешь жалеть об этом.

Без тюнинга таймингов и разгона эта ОЗУ выдает вот такие результаты, а настрадавшись от нестабильной работы основного ПК я даже не хочу что-то разгонять, хочется, чтобы ПК просто работал стабильно. А особенно остро вспоминается разгон оперативной памяти, с постоянными зависаниями, сбоями, десятками перезагрузок ПК и бесконечным подбором стабильных таймингов. Нет уж, увольте, проходить эту процедуру еще раз я решусь хорошо если через полгода. Да и заметить прирост от разгона на процессоре Ryzen 3 2200G будет сложновато, так как выяснилось, что на нем тормозят даже старые игры и получив 10% прироста производительности, я получу, к примеру, лишь выросший с 30 до 33 FPS в игре.

Но об играх потом, а сначала об общих впечатлениях про использования этого ПК с Windows 10. Это важно, так как если бы на SSD стояла более прожорливая до системных ресурсов Windows 11, дело было бы еще хуже. А так более слабый процессор заметен даже в простейших операциях на ПК - открытии папок с сотнями графических файлов, редактировании текста блогов в Word. Или даже в обработке картинок в простых графических редакторах, с изменением формата и размера файлов. Везде заметно, что Ryzen 3 2200G заметно слабее Ryzen 5 5600X.

Но постепенно эта разница между ними становится все менее раздражающей и сегодня я уже не обращаю на нее внимания. Зато вернуться на свой старый шестиядерник будет приятно. Главное, что этот копеечный процессор со встроенной графикой справляется со всеми задачами, которые нужны мне на ПК. И именно для подобных процессоров имеет смысл тонкая настройка Windows с вырезанием всего лишнего, результат уже можно будет заметить, в отличие от работы подобной Windows на мощных процессорах.

Теперь можно переходить к тому, как он ведет себя в играх и, думаю, вам понятно, что Cyberpunk 2077 или Kingdom Come: Deliverance II запускать на нем нет никакого смысла. Производительность встроенной графики Vega 8, которая в Ryzen 3 2200G работает на очень низкой частоте, находится примерно на уровне ультрабюджетной видеокарты GeForce GT 1030. И помня это, я первым делом запустил довольно требовательную и красивую даже по меркам 2025 года стратегию Anno 1800. На минимальных настройках графики в разрешении 1080p Ryzen 3 2200G умудряется выдавать около 40-50 FPS в начале игры, что очень неплохо.

Потом я загрузил сейв с огромным количеством жителей и предприятий, и вот тут-то процессору поплохело. FPS упал до отметки в 30-ти в «Старом свете» и всего до 15-ти в регионе «Мыс Трелони», плотно застроенном небоскребами. Но, несмотря на это, если играть без фанатизма и сотен тысяч жителей, то пройти основную кампанию Anno 1800 на Ryzen 3 2200G вполне возможно.

Но затем я запустил более свежую градостроительную стратегию Farthest Frontier и здесь на «минималках» в разрешении Full HD Vega 8 выдает всего 15 FPS в начале игры, что совершенно неиграбельно. Снизив разрешение рендера до 65%, можно получить около 20-30 FPS, но вот картинка при этом получается примитивная, как в играх двадцатилетней давности.

Наверняка нет смысла показывать старые игры, типа Heroes of Might and Magic III, ведь они не тормозят на любом одноядерном «ведре», хотя постойте... Disciples II с модом «Норвежская семга», выдает всего 15 FPS, и увеличить это количество до играбельных 30-ти можно только настройкой скорости работы игры в GL-Wrapper, выставив двукратную или даже 2.2. GL-Wrapper перенаправляет устаревшую графику этой игры из DirectDraw в OpenGL, и позволяет без проблем играть на современных ПК с Windows 10 и Windows 11.

Не очень шустро работает и стратегия Northgard, выдавая около 30-ти FPS в самом начале игры. Но она довольно нетороплива и поиграть в нее на Ryzen 3 2200G получится.

В стратегии They Are Billions дело обстоит лучше, но учитывая выставленные минимальные настройки графики при такой ее визуальной простоте, хотелось бы видеть стабильные 60 FPS не только в начале игры, но и в ожесточенных боях с сотнями зомби на экране. Но, с годами даже игры с такой примитивной графикой становятся все требовательнее и требовательнее к ресурсам ПК из-за плохой оптимизации.

И 60 FPS с запасом по загрузке GPU я получил только в Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition, ремастере знаменитой стратегии.

Вот на такой уровень производительности следует ориентироваться при использовании этого процессора и его встроенной графики. Vega 8 показывает себя на уровне GeForce GT 1030 и не дотягивает даже до GeForce GTX 750 Ti из 2014 года. Но поиграть во многие игры 2010-х годов на ней вполне возможно. Главный подвох подобной встроенной графики состоит в том, что она позволяет запускать практически все новинки, но именно запускать, а не играть с комфортом.

Итоги

И глядя на то, как работает Ryzen 3 2200G, я понимаю, что мне во втором ПК с лихвой бы хватило шестиядерного Ryzen 5 5600G для работы и серфинга интернета. А уж заметно более мощного Ryzen 5 8600G хватило бы и во многих играх, в которые я часто играю, но вот цена на него пока кусается. Но теперь про этот процессор, не говоря уже про более мощный и дорогой Ryzen 7 8700G, можно забыть, так как для сборок ПК на них понадобится 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой от 6000 МГц, цена на которую побила все рекорды.

И собрав ПК даже на базе видеокарты Radeon RX 6600 или GeForce RTX 3050 8 ГБ вместе с процессором, использующим оперативную память DDR4, например, Ryzen 7 5700X, можно получить гораздо более высокую производительность в играх. Не сильно при этом отстав в рабочих задачах и отдав при этом меньшую сумму даже за сборку с 32 ГБ ОЗУ DDR4.

