Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу порассуждать о том, SSD какого объема требуется современному игровому компьютеру. С каждым годом игры становятся все тяжелее, причем не только из-за текстур высокого разрешения, но и порой по причине дублирования части ресурсов в игровых архивах, в чем признавались разработчики некоторых проектов для консолей. Когда-то игра с большим открытым миром вроде The Elder Scrolls 3: Morrowind или Gothic 2: Night of Raven занимала на жестком диске не больше нескольких гигабайт, сейчас же десятки гигабайт, а порой и за сотню, занимают даже короткие коридорные шутеры. Но хватит предисловий, поехали!

Сколько занимают современные игры – несколько примеров



Для начала приведу несколько примеров того, сколько места занимают современные игры – как однопользовательские, так и многопользовательские. Один из самых требовательных проектов последних лет, Action-RPG Cyberpunk 2077 от польской студии CD Project Red весит около 70 гигабайт, и это еще скромно. Впрочем, впереди DLC. Гонки Forza Horizon 5 – больше 120 гигабайт. Hogwarts.Legacy – около 90. Многие многопользовательские игры занимают 50-150 гигабайт, при этом нередко со временем объемы занимаемого места увеличиваются за счет скриншотов, кэша, временных файлов и прочего. В однопользовательских проектах – еще и за счет сохранений.

Не стоит забывать и о том, что операционную систему и программное обеспечение также нужно где-то размещать. И если свежеустановленная Windows 10 или Windows 11 весит совсем немного, то со временем ее размер может вырасти в разы. Софта с годами также становится все больше, причем после его удаления нередко остаются «хвосты». А еще для оптимальной работы SSD необходимо оставлять хотя бы 5%, а лучше 10% свободного места – и это несмотря на то, что производители часто предусматривают неразмеченную, резервную область.

Сколько установленных на ПК игр обычно держат геймеры



Сколько вы обычно держите на компьютере установленных игр? Лично я – от десятка до нескольких десятков, но среди них есть и старые, занимающие мало места. Впрочем, установленного менее двух месяцев назад твердотельного накопителя Samsung 980 Pro мне уже не хватает – в ближайшем будущем докуплю к нему второй. Возможно, это моя личная причуда – держать установленными не только игры, в которые я играю непосредственно сейчас, но и проекты, к прохождению которых я только планирую приступить в ближайшие месяцы. Но я опросил друзей и знакомых – многие делают так же. А кто не делает – так это в основном лишь из-за нехватки свободного места на SSD. Играют при этом они в основном одновременно в 2-3 многопользовательских игры и 1-2 однопользовательских.

Есть ли смысл в накопителях емкостью менее 500 ГБ



Исходя из вышесказанного, рискну заявить, что покупать для игрового компьютера в 2023 году твердотельный накопитель емкостью менее 480-500 ГБ – это не просто нерациональное вложение средств, а глупость. Тем более, что по «стоимости одного гигабайта» модели на 1000-2000 ГБ уже стали выгоднее. 120-128 ГБ и даже 240-256 ГБ по нынешним меркам – это просто ничто. Установите на такой SSD операционную систему, драйвера, софт и одну-две игры, и свободного места не останется совсем. Полтерабайта – это абсолютный минимум для адекватного геймера, играющего в современные проекты. Подчеркиваю – абсолютный. Больше – можно, меньше – не стоит, потом будете жалеть, особенно если на вашей материнской плате всего 1-2 слота M.2 PCI-Express.

Отмечу, что чипы 3D NAND дешевеют, и ключевые производители даже намеренно снизили объемы их выпуска, чтобы не отдавать свою продукцию за бесценок. Поэтому хороший твердотельный накопитель емкостью 1-2 терабайта в настоящий момент можно приобрести за вполне разумные деньги даже в России, несмотря на санкции и не самый оптимальный для компьютерщиков и геймеров курс национальной валюты. Далее я приведу примеры отличных SSD, которые могут использоваться в качестве системных или дополнительных в игровых ПК.

Твердотельный накопитель ADATA XPG SX8100 объемом 1 терабайт стоит просто неприлично дешево. Сравним с видеокартами. За 6300 рублей не купить даже GT 1030, что уж говорить об игровых моделях. При этом «восемь тысяч сотый» пусть и поддерживает только третью версию интерфейса PCI-Express, хорошо подойдет для бюджетной или даже среднебюджетной игровой конфигурации. В тестах, бенчмарках и операциях длительного копирования разница с флагманскими SSD будет хорошо заметна, но при запуске игр и загрузке локаций она, вероятно, будет минимальной, практически неразличимой, если не ставить перед собой задачу искать ее специально. У ADATA много весьма конкурентоспособных предложений в разных ценовых сегментах, и SX8100, вне всяких сомнений, одно из них.

Patriot Viper VP4100 – еще один бюджетный, но при этом обладающий весьма достойными характеристиками накопитель. Терабайтная версия стоит менее 100 долларов и базируется на контроллере Phison серии E16, имеется у нее и DRAM-буфер. Если рассмотренный ранее SSD ADATA XPG хорошо подходит в первую очередь для систем без поддержки четвертой версии интерфейса PCI-Express, то VP4100 PCI-E 4.0 поддерживает, а значит, станет отличным выбором и для современных конфигураций. Выдаваемые рассматриваемой моделью скоростные показатели более, чем достаточны для любых игр, что же касается заявленного производителем ресурса перезаписи – для версии объемом 1 терабайт он составляет внушительные 1800 TBW. Также модель оснащена радиатором – он приклеен, но при желании использовать другой, его можно снять, хотя это и приведет к потере гарантии.

ADATA XPG Blade S70 – отличный, с учетом цены. SSD, выполненный на базе контроллера Innogrit IG5236, обладающий DRAM-буфером и оснащающийся 176-слойной TLC-памятью Micron. Модель можно смело отнести к решениям субфлагманского сегмента – это, конечно, не Samsung 990 Pro, но любые безбуферные накопители, а также имеющие на борту DRAM-кэш, но оснащенные не такой продвинутой памятью XPG Blade S70 оставляет далеко позади. Решение можно назвать отличным выбором для тех пользователей, которые хотят получить производительность, близкую к той, что демонстрируют топовые SSD, и при этом не переплачивать за бренд и формальную принадлежность продукта к флагманским. Такой накопитель хорошо подойдет как на роль системного, так и на роль дополнительного, предназначенного исключительно для игр.

Samsung 980 Pro в особом представлении не нуждается – на протяжении длительного времени этот SSD считался быстрейшим на рынке, и хотя в дальнейшем он стал лишь одним из быстрейших, его преимущества от этого никуда не делись. Среди них, помимо непосредственно скоростей, можно отметить универсальность и приспособленность для любых сценариев использования, колоссальный ресурс перезаписи, во много раз превышающий заявленный, а также отличную софтовую поддержку – речь идет о ПО Samsung Magician. Напомню, что южнокорейская корпорация самостоятельно производит как контроллеры, так и память, что позволяет ей выпускать более технически совершенные решения, чем большинство конкурентов за исключением разве что WD. Советую брать сразу двухтерабайтную версию, хотя для начала можно купить и терабайтник.

Многие компьютерные энтузиасты ожидали, что Samsung 990 Pro будет поддерживать пятую версию интерфейса PCI-Express, но нет – он поддерживает только четвертую. Зато это самый быстрый PCI-Express 4.0 накопитель, хотя и достаточно дорогой. Он подойдет тем пользователям, которым требуется ультимативная производительность любой ценой – по крайней мере, пока на рынке не появились PCI-E 5.0 модели. На старте у Samsung 990 Pro наблюдалась проблема, при которой фирменное ПО отображало повышенную скорость износа SSD, во много раз превышающую заявленную, но ускоренное исчерпание ресурса накопителя оказалось всего лишь визуальным багом, который был исправлен в обновленной версии прошивки. В настоящий момент проблем у данного SSD нет – точнее, нет за исключением цены. Вероятно, обычному геймеру лучше взять 980 Pro или WD Black 850X, но если бюджет позволяет – можно рассмотреть и приобретение 990 Pro.

FAQ (Вопросы и ответы)



Я играю всего в несколько игр одновременно. Накопителя на 500 ГБ все равно не хватит?

Рано или поздно выйдет еще какая-нибудь игра, которую вы захотите установить. А свободного места для нее уже не останется. Можно, конечно, что-нибудь удалить, но если это, например, проекты с онлайн-составляющей, где нужно выполнять ежедневные задания, то такой вариант – явно не самый лучший.

Стоит ли покупать 2.5-дюймовые SATA III SSD, если не осталось свободных разъемов M.2?

Это тоже не самый оптимальный выбор, поскольку скорости последовательного чтения и записи у таких SSD гораздо ниже, чем у актуальных M.2 PCI-Express моделей. Они актуальны разве что для старых ПК и ноутбуков, лишенных разъема M.2.

А что насчет переходников PCI-Express – SATA III?

Подключенный через них диск не получится сделать загрузочным, если плата по-умолчанию не поддерживает PCI-Express SSD. И даже если поддерживает – гарантий нет. Иногда имеются обходные пути, но это скорее для продвинутых пользователей.

Есть ли смысл при покупке материнской платы переплачивать за дополнительный разъем M.2?

Если переплата небольшая – как правило, да. Рекомендую покупать МП с как минимум двумя такими разъемами, а если конфигурация субфлагманского или флагманского сегмента или вы играете во много игр одновременно – с тремя.

Будут ли SSD дешеветь дальше или подорожают?

С учетом того, что многие производители чипов NAND, например, Micron, намеренно снизили объемы выпуска своей продукции во избежание ее дальнейшего удешевления, по мере исчерпания складских запасов накопители могут начать дорожать, поэтому лучше не затягивать с покупкой.

Заключение

В этой статье я поделился своим мнением по поводу того, SSD какого объема требуется игровому компьютеру, а также привел примеры качественных моделей из разных ценовых сегментов. А что вы думаете по этому поводу – как много игр у вас установлено одновременно, и как много вам требуется места на твердотельном накопителе? Пишите в комментариях!

