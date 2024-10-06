Релиз может состояться в 2025 или 2026 году.

Разработчики ремейка культовой ролевой игры «Gothic» (Готика) дали интервью ресурсу Wccftech, в рамках которого поделились некоторыми подробностями о будущем проекте. Как заявил композитор Кай Розенкранц, принимавший участие в создании как оригинальной игры, так и ремейка, почти весь игровой мир будет доступен с самого начала, но, как и в версии 2001 года, в части локаций игрока будут поджидать слишком сильные противники.

Основная цепочка квестов в ремейке претерпит мало изменений, а вот дополнительных заданий будет больше. Одним из недостатков оригинальной игры обозреватели называли почти полное отсутствие побочных квестов после первой главы. Справедливости ради, такие были – например, задание по сбору пластин ползунов для создания новых доспехов, но насчитывалось их действительно крайне мало. В целом же продолжительность игры увеличится примерно на 30-50%.

По словам разработчиков, игроки смогут ковать собственное оружие – и это будет не один меч, как в оригинале. Механика готовки мяса будет более удобной, чем в версии 2001 года – можно будет поджаривать несколько кусков одновременно. Максимальный уровень героя будет ограничен пятидесятым, также предусмотрена комплексная система реакции NPC на действия игрока. При этом как и в оригинале, многие персонажи, победив Безымянного в бою, не будут его убивать – лишь забирать оружие и руду, служащую в колонии в качестве своеобразной валюты.

Ремейк игры базируется на современном игровом движке Unreal Engine 5 – будет доступна и трассировка лучей. Музыкальных треков будет как минимум вдвое больше, чем в оригинальной Gothic. Среди поддерживаемых платформ разработчики обещают как ПК, так и консоли. Официальная дата выхода пока не объявлена, но эксперты ожидают, что релиз может состояться в 2025 или 2026 году.