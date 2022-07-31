Analogue Inc. работает над тем, чтобы дать возможность в 21 веке пропустить через себя частичку истории игровой индустрии

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Энтузиасты видеоигр — это ностальгирующая группа, которая часто любит пересматривать некоторые из величайших игр вчерашнего дня. К сожалению для многих, устаревшее оборудование, используемое для воспроизведения этих оригинальных игр, просто недоступно. Программная эмуляция может унять зуд, но также может вызвать нежелательные проблемы, которые умаляют ощущение подлинности игры. Карманный компьютер Analogue и инициатива openFPGA предпринимают шаги для решения этой проблемы путем идеальной эмуляции консолей и других исторических платформ на аппаратном уровне.

Первоначально ожидаемая в начале этого года бета-версия встроенного ПО Analogue 1.1 расширяет набор функций Pocket и включает несколько дополнений, направленных на расширение возможностей сторонних разработчиков. Эти дополнительные возможности предоставляют разработчикам инструменты, настройки и конфигурации на уровне ОС, необходимые для успешного создания и развертывания новых ядер для системы с использованием аппаратного обеспечения устройства с программируемой пользователем вентильной матрицей (FPGA). Ядра приравниваются к функциональным возможностям, имитирующим вычислительную или консольную платформу на аппаратном уровне.

В отличие от ASIC (специализированных интегральных схем), которые разрабатываются и изготавливаются для одной цели, в FPGA используются конфигурируемые логические блоки и программируемые межсоединения, которые позволяют перепрограммированным компонентам выполнять различные функции с использованием одного и того же оборудования. Эта возможность перепрограммирования предоставляет разработчикам гибкость, обычно недоступную на других консолях и платформах. Компания Analogue продемонстрировала потенциал системы, включив в нее полнофункциональную реализацию того, что некоторые считают первой настоящей игровой платформой, Programmed Data Processor-1 (PDP-1).

Этот миникомпьютер DEC (ироничный термин по сегодняшним меркам) стал основой для Spacewar!, космическая боевая игра, разработанная учеными-компьютерщиками, работавшими над реализацией PDP-1 Массачусетского технологического института в начале 1960-х годов. Используя openFPGA, сторонний разработчик Spacemen3 воссоздал PDP-1 и Spacewar! используя оригинальный исходный код в общественном достоянии.

Первоначальные характеристики миникомпьютера могут удивить любого, кто незнаком с компьютерными технологиями 1960-х годов. Выпущенный в 1959 году по низкой цене в 120 000 долларов (что намного превышает отметку в 1 миллион долларов в сегодняшних долларах), PDP-1 весил 1600 фунтов и обеспечивал емкость памяти на 4096 слов, доступную через магнитную ленту. Гигантский основной корпус и периферийные устройства, изображенные ниже в Музее истории компьютеров, предлагали пользователям вычислительную мощность, примерно эквивалентную карманным электронным органайзерам и калькуляторам еще в середине 1990-х годов.

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Spacewar! была разработана несколькими компьютерными учеными и инженерами из Массачусетского технологического института в 1962 году. Космический воздушный бой для двух игроков был не просто первой попыткой создания компьютерной игры. Механика и элементы игры в дальнейшем обеспечили физические модели, элементы управления и игровой процесс для некоторых из самых популярных когда-либо созданных игр, включая классическую игру Asteroids 1979 года. С тех пор игра постоянно признавалась одним из самых важных прорывов в истории компьютерных игр, была включена в многочисленные списки лучших видеоигр всех времен и даже была номинирована на сохранение в официальном каноне игр.