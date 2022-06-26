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Zelikman За пост начислено вознаграждение
3060Ti и 3070Ti сильно подешевели и стали победителями в цене за FPS
По результатам тестов удалось определить самые выгодные модели для FullHD гейминга и самое выгодное флагманское решение
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  С последнего подсчета стоимости за каждый кадр в секунду прошло уже больше месяца, и с тех пор на рынке произошло много позитивных вещей, благодаря которым приличную видеокарту стало проще и выгоднее приобрести. Тесты, напомним, проводились в следующих проектах: Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Far Cry 6, Hitman 3, Dying Light 2 и Shadow of the Tomb Raider. Настройки графики средние, и на этот раз были проведены тесты в 4K, но для начала подсчитаем, сколько нам обходится 1 FPS в разрешении FullHD.

  В очередной раз победителем в разрешении 1920×1080 становится RTX 3060 Ti, в прошлом месяце каждый кадр обходился в 745 рублей, а уже сегодня в 395 рублей, что не может не радовать.

  Также неплохо смотрится карточка RTX 3070 Ti, учитывая, что на данный момент ценник Ti приблизился к обычной 3070, естественно версию "Титан" приобрести будет куда более выигрышно, но есть единственный минус, или точнее особенность, это относительно новая память GDDR6x от Micron, которая сама по себе горячее нежели предыдущие поколения.

  Но тут можно отметить, что и система охлаждения не из самых простых, Gamerock всегда считались более премиальными карточками в сравнении с другими модификациями.

  Далее посмотрим, как себя проявляет 30-ая линейка в разрешении 4К

  Здесь победители остаются теми же, 3060 Ti и 3070 Ti, однако, если вы намерены приобрести карточку один раз и надолго, а на вашем столе стоит 4К монитор, и вообще вы получаете удовольствие, играя с максимальными настройками графики, то стоит обратить внимание на флагманскую RTX 3080 на 12gb памяти, само собой другой уровень производительности, но сама карта интереснее стандартной 3080 за счет ширины шины в 384 бит, против 320 бит в 10-и гигабайтной версии, ну и больший запас видеопамяти так же в перспективе может сыграть свою роль.

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3070Ti MSI подешевела на порядок
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
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RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

  

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