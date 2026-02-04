Valve опубликовала новый отчёт Steam Hardware Survey за январь 2026 года

Данные январского опроса Steam Hardware Survey 2026 года показали резкий скачок популярности новых бюджетных видеокарт Nvidia. Доля GeForce RTX 5060 среди геймеров сервиса выросла почти на 40% всего за месяц, а RTX 5070 прибавила 19%.

XDAТакие темпы роста для относительно новых устройств беспрецедентны, а причина заключается в сложившейся рыночной ситуации. Компании Nvidia и AMD изменили стратегии поставок, что привело к серьезному росту цен на топовые модели последнего поколения. На этом фоне более доступные карты RTX 5060 и 5070 становятся для многих единственным разумным выбором.

Если в декабре 2025 года RTX 5060 занимала 1,78% рынка Steam, то в январе её доля подскочила до 2,50%. Аналогично, доля RTX 5070 выросла с 2,41% до 2,87%. Теперь она — самая популярная карта в линейке RTX 50. Эти модели активно теснят прошлые поколения, такие как RTX 4060 и 3060.

ValveЭксперты связывают такой всплеск с решением Nvidia сделать приоритетными поставки именно 8-гигабайтных версий видеокарт. Это заметно и по общей статистике: объём видеопамяти в 8 ГБ остаётся самым распространенным (29,57%), хотя его доля за месяц и сократилась. При этом интерес к 16 ГБ растёт, несмотря на запредельные цены. Например, рекомендованная цена на RTX 5060 Ti 16 ГБ сейчас превышена почти в два раза, что делает её малодоступной.

Ситуация у конкурентов выглядит иначе. В топе Steam практически не видно новых видеокарт AMD серии RX 9000. Единственный представитель, Radeon RX 9070, занимает лишь 0,16%. Модели вроде RX 9070 XT или RX 9060 XT в рейтинге и вовсе отсутствуют с момента своего выхода.

