Данные январского опроса Steam Hardware Survey 2026 года показали резкий скачок популярности новых бюджетных видеокарт Nvidia. Доля GeForce RTX 5060 среди геймеров сервиса выросла почти на 40% всего за месяц, а RTX 5070 прибавила 19%.
Такие темпы роста для относительно новых устройств беспрецедентны, а причина заключается в сложившейся рыночной ситуации. Компании Nvidia и AMD изменили стратегии поставок, что привело к серьезному росту цен на топовые модели последнего поколения. На этом фоне более доступные карты RTX 5060 и 5070 становятся для многих единственным разумным выбором.
Если в декабре 2025 года RTX 5060 занимала 1,78% рынка Steam, то в январе её доля подскочила до 2,50%. Аналогично, доля RTX 5070 выросла с 2,41% до 2,87%. Теперь она — самая популярная карта в линейке RTX 50. Эти модели активно теснят прошлые поколения, такие как RTX 4060 и 3060.
RTX 5060 Ti 16 ГБ сейчас превышена почти в два раза, что делает её малодоступной.Эксперты связывают такой всплеск с решением Nvidia сделать приоритетными поставки именно 8-гигабайтных версий видеокарт. Это заметно и по общей статистике: объём видеопамяти в 8 ГБ остаётся самым распространенным (29,57%), хотя его доля за месяц и сократилась. При этом интерес к 16 ГБ растёт, несмотря на запредельные цены. Например, рекомендованная цена на
Ситуация у конкурентов выглядит иначе. В топе Steam практически не видно новых видеокарт AMD серии RX 9000. Единственный представитель, Radeon RX 9070, занимает лишь 0,16%. Модели вроде RX 9070 XT или RX 9060 XT в рейтинге и вовсе отсутствуют с момента своего выхода.
Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424