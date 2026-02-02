Сайт Конференция
Zelikman
Activision анонсировала масштабное обновление античит-системы Ricochet
Теперь система будет анализировать не само подключенное устройство, а поведение игрока.

В преддверии старта второго сезона Warzone и Black Ops 7 разработчики Call of Duty обнародовали планы по усилению борьбы с нечестной игрой. Античит-система Ricochet в новом обновлении получит серьёзные улучшения, нацеленные на две ключевые проблемы: защиту рейтинговых режимов и противодействие специальным устройствам для читерства, таким как Cronus Zen и XIM Matrix.

Activision 

Теперь Ricochet внедряет продвинутые системы обнаружения, которые будут анализировать не само подключенное устройство, а поведение игрока. Алгоритмы станут изучать синхронизацию движений, согласованность действий и паттерны реакций, чтобы отличить естественную игру человека от работы скрытых скриптов. Такой подход должен быть устойчивым к обновлениям самих читерских девайсов, которые постоянно меняют конфигурации, чтобы избегать простых методов детекта.

Параллельно для рейтинговых игр на ПК вводится дополнительный, обязательный уровень облачной проверки системы. Ещё до попадания в лобби игра будет удалённо проверять конфигурацию компьютера на соответствие требованиям безопасности, включая наличие Secure Boot и TPM 2.0. Это позволит отсекать модифицированные системы на самом старте. По словам разработчиков, большинству игроков не придётся ничего настраивать — их компьютеры уже соответствуют стандартам.

Activision также решила раз и навсегда прояснить ситуацию с устройствами вроде Cronus, которые до сих пор можно найти в обычных магазинах. Компания подтвердила, что они запрещены в Call of Duty, а их реклама и доступность не означают легальности. Эти гаджеты не созданы для геймеров с ограниченными возможностями — их единственная цель — дать несправедливое преимущество, нарушая правила игры.

#activision #видеоигры #call of duty #warzone #black ops 7 #ricochet
Источник: insider-gaming.com
