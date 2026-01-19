Таким образом американские власти намерены вынудить Samsung и SK Hynix разместить производство ключевых продуктов на территории Штатов.

Власти США рассматривают возможность введения 100% тарифов на импорт чипов памяти от иностранных производителей, которые не разместят производство на американской территории. Это напрямую затронет гигантов отрасли — Samsung и SK Hynix. О замысле впервые публично заявил министр торговли США Говард Латник на церемонии закладки нового завода Micron в Нью-Йорке.

Samsung и SK Hynix

«У всех, кто хочет производить память, есть два выбора: они могут заплатить 100% тариф или строить в Америке», — заявил политик.

Это первый случай, когда США нацеливаются именно на производителей DRAM. Учитывая критическую важность этих чипов для развития ИИ-инфраструктуры, такой шаг был ожидаем в рамках общей политики «Сделано в США». Однако, его последствия могут быть разрушительными для глобальных цепочек поставок.

Проблема в том, что ни один из крупнейших азиатских производителей пока не планирует разворачивать в США полный цикл производства DRAM. Samsung анонсировала инвестиции в полупроводники, но не в строительство фабрик. SK Hynix недавно объявила о вложении 4 млрд долларов в Индиану. Однако, эти средства пойдут на упаковку чипов и НИОКР, а не на линии по выпуску памяти. Единственной компанией, которая намерена производить DRAM на территории США, остаётся Micron.

Под удар также могут попасть тайваньские компании по типу Nanya Technology и Winbond Electronics, которые также играют роль в поставках памяти. Цены на DRAM уже достигли исторических максимумов из-за ажиотажного спроса со стороны дата-центров ИИ, а дополнительное удорожание из-за тарифов поставит под вопрос рентабельность многих проектов и конечную стоимость электроники по всему миру.