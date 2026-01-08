Как сообщается, интерфейсом будет служить полноэкранный режим приложения Xbox, который сейчас тестируют в Windows 11

В сеть утекли свежие подробности о новой консоли Microsoft, которую готовят на 2026 год. Судя по данным издания Windows Central, это будет не просто очередное поколение консоли, а гибрид, максимально близкий к обычному игровому ПК. Ядром системы станет Windows. Microsoft не отказалась от идеи запустить полноценную ОС на консоли.

Xbox

Интерфейсом будет служить тот самый полноэкранный режим приложения Xbox, который сейчас тестируют в Windows 11. Он позволит одним кликом переключаться между режимом для телевизора и классическим рабочим столом. Ключевым отличием от ПК станет гарантированный запуск всей пользовательской библиотеки с Xbox One и Series X/S. Игры предыдущих поколений не только будут работать, но и получат улучшения благодаря технологиям искусственного интеллекта.

Как заявлял ранее инсайдер Джез Корден, новая консоль — это по сути компьютер в компактном корпусе. «Железо» создаётся в партнёрстве с AMD, а президент Xbox Сара Бонд обещает «мощный» геймплейный опыт. В 2026 году также могут появиться и готовые системные блоки для ПК от сторонних производителей под брендом Xbox. Но к этой информации стоит пока относиться скептически — официального подтверждения ещё нет. Если планы Microsoft реализуются, грань между консолью и компьютером станет ещё тоньше. Игроки получат удобство «коробки» под телевизором и гибкость открытой платформы. Официальных подробностей стоит ждать ближе к 2026 году.