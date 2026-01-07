Сайт Конференция
Zelikman
AMD не исключает возможности возобновить производство процессоров для сокета AM4
Компания намерена поддержать геймеров в условиях дефицита оперативной памяти DDR5

К началу 2026 года всем уже стало ясно: собрать новый ПК сейчас невероятно дорого. Виной всему стали взлетевшие цены на оперативную память DDR5. В ответ AMD намекнула на возможность снова начать выпуск старых процессоров для устаревшей платформы AM4.

AMD Ryzen 9 5950XПредставитель AMD Дэвид МакАфи заявил, что компания активно ищет способы помочь геймерам. Целью является дать возможность владельцам старых систем на AM4 обновиться, не меняя материнскую плату и покупая дорогущую память DDR5.

«Мы рассматриваем все варианты, чтобы вернуть продукты в экосистему AM4. Многие хотят серьёзно улучшить свою старую платформу, не собирая компьютер с нуля», — сказал МакАфи.

Данные AMD подтверждают, что огромное количество пользователей до сих пор сидит на процессорах Ryzen 2000 и 3000 серий. Магазины тоже видят тренд — растут продажи отдельных процессоров, потому что люди всё чаще склоняются к апгрейду старой системы, а не покупке новой.

Речь, скорее всего, идёт о возврате популярных Ryzen 5000 серии на Zen 3. Такой чип в старой материнской плате — самый разумный способ получить мощный прирост производительности, пока цены на DDR5 и новые платформы заоблачные.

Индустрия рвётся вперёд, работая над усовершенствованием DDR5 и созданием более продвинутой памяти для ИИ-сектора, а большинству пользователей это не по карману. И пока кризис не пройдёт, спасением для геймеров может стать не гонка за новинками, а использование того, что уже есть в наличии.

#amd #оперативная память #ddr4 #am4 #дефицит памяти
Источник: tomshardware.com
4
Сейчас обсуждают

Mi Vy
16:35
Итак, наступил Новый 2026 год, i7-4790К, SSD nvme 512Gb 3500\3000, 2x8Gb DDR3 1600MHz, RTX 3060. Всё меня устраивает, да фпсы практически такие же, как у автора, где то чуть выше.
Core i7-4790K vs Core i3-12100F – на что способен самый быстрый процессор 2014г в играх спустя 8 лет
Данил Васин
16:24
сильно много на себя берет америка...
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Алексей Носков
16:22
Не держат. Нубас.
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
Данил Васин
16:21
гениально конечно вместо нормальных новых кулером взять устройство тепловизионное за 19000. проще уж тогда новый комп на ддр5 собрать
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
Китя.
15:56
Не обращай внимания. амдешники тупоголовые. Они тут всегда несут чушь главное выгородить амд.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
linux4ever
14:49
>Octa-core ARM Cortex-A78C @ 998 MHz (docked); 1,101 MHz (undocked) Как думаете много разработчиков хотят под это оптимизировать игры, когда в дешевом мобильнике процессор в 3 раза быстрее?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
linux4ever
14:44
Флехи с низкоуровневым доступом считают в мегабитах, а в новости про мегабайты.
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
DeLaKoren
14:38
у моей материнки на x670 чипе 256мб UEFI биос, кого они за дураков держат? или я нубас?)
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
lеad
14:35
А за 1000 комплектов можно взять дом в Беверли Хиллз! Офигеть новость
Цена на комплект серверной памяти DDR5 в Китае сравнялась со стоимостью квартиры в Шанхае
Виктор Тарасов
14:34
Жаль крутая компания сделала неочень ..
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
