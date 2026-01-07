К началу 2026 года всем уже стало ясно: собрать новый ПК сейчас невероятно дорого. Виной всему стали взлетевшие цены на оперативную память DDR5. В ответ AMD намекнула на возможность снова начать выпуск старых процессоров для устаревшей платформы AM4.
Представитель AMD Дэвид МакАфи заявил, что компания активно ищет способы помочь геймерам. Целью является дать возможность владельцам старых систем на AM4 обновиться, не меняя материнскую плату и покупая дорогущую память DDR5.
«Мы рассматриваем все варианты, чтобы вернуть продукты в экосистему AM4. Многие хотят серьёзно улучшить свою старую платформу, не собирая компьютер с нуля», — сказал МакАфи.
Данные AMD подтверждают, что огромное количество пользователей до сих пор сидит на процессорах Ryzen 2000 и 3000 серий. Магазины тоже видят тренд — растут продажи отдельных процессоров, потому что люди всё чаще склоняются к апгрейду старой системы, а не покупке новой.
Речь, скорее всего, идёт о возврате популярных Ryzen 5000 серии на Zen 3. Такой чип в старой материнской плате — самый разумный способ получить мощный прирост производительности, пока цены на DDR5 и новые платформы заоблачные.
Индустрия рвётся вперёд, работая над усовершенствованием DDR5 и созданием более продвинутой памяти для ИИ-сектора, а большинству пользователей это не по карману. И пока кризис не пройдёт, спасением для геймеров может стать не гонка за новинками, а использование того, что уже есть в наличии.