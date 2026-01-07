Компания намерена поддержать геймеров в условиях дефицита оперативной памяти DDR5

К началу 2026 года всем уже стало ясно: собрать новый ПК сейчас невероятно дорого. Виной всему стали взлетевшие цены на оперативную память DDR5. В ответ AMD намекнула на возможность снова начать выпуск старых процессоров для устаревшей платформы AM4.

AMD Ryzen 9 5950XПредставитель AMD Дэвид МакАфи заявил, что компания активно ищет способы помочь геймерам. Целью является дать возможность владельцам старых систем на AM4 обновиться, не меняя материнскую плату и покупая дорогущую память DDR5.



«Мы рассматриваем все варианты, чтобы вернуть продукты в экосистему AM4. Многие хотят серьёзно улучшить свою старую платформу, не собирая компьютер с нуля», — сказал МакАфи.



Данные AMD подтверждают, что огромное количество пользователей до сих пор сидит на процессорах Ryzen 2000 и 3000 серий. Магазины тоже видят тренд — растут продажи отдельных процессоров, потому что люди всё чаще склоняются к апгрейду старой системы, а не покупке новой.



Речь, скорее всего, идёт о возврате популярных Ryzen 5000 серии на Zen 3. Такой чип в старой материнской плате — самый разумный способ получить мощный прирост производительности, пока цены на DDR5 и новые платформы заоблачные.



Индустрия рвётся вперёд, работая над усовершенствованием DDR5 и созданием более продвинутой памяти для ИИ-сектора, а большинству пользователей это не по карману. И пока кризис не пройдёт, спасением для геймеров может стать не гонка за новинками, а использование того, что уже есть в наличии.