По словам главы Nvidia, основной упор компания будет делать не на увеличении мощности новых видеокарт, а на улучшении технологий по типу DLSS

Впервые за пять лет крупнейший производитель графики Nvidia не представила на CES 2026 ни одной новой игровой видеокарты. Вместо этого фокусом анонсов стал суперкомпьютер следующего поколения Vera Rubin для ИИ-задач. Этот шаг символичен: глава компании Дженсен Хуанг чётко обозначил, что будущее игровой индустрии лежит не в бесконечной гонке традиционной мощности, а в сфере искусственного интеллекта.

Сгенерированная ИИ видеокарта Nvidia

«Будущее за нейронным рендерингом. Это, по сути, DLSS. Именно такой должна быть графика», — заявил Хуанг.

По его словам, прогресс будет заключаться в выполнении большего числа ИИ-операций над меньшим количеством пикселей, что позволит достичь «экстремального фотореализма» со скоростью в сотни кадров в секунду или мгновенно генерировать любые стили — от гиперреализма до мультяшной графики.

Это видение подкреплено анонсом DLSS 4.5 и технологии MFG 6X, которые представляют собой эволюцию нейронного рендеринга. Однако главный прорыв, по мнению Хуанга, ждёт игровые миры. Он предсказал эру, где каждый неигровой персонаж будет управляться собственным уникальным ИИ, созданным на основе нейронных сетей.

«Следует ожидать, что будущие видеоигры будут, по сути, представлять собой персонажей с искусственным интеллектом. У каждого персонажа будет свой собственный ИИ, и каждый персонаж будет анимирован с помощью ИИ», — заявил генеральный директор.

Это обещает максимальный реализм во всех аспектах, а также может сократить время разработки, избавляя студии от рутинной анимации второстепенных персонажей.