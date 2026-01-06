Новое программное обеспечение добавляет улучшенную технологию масштабирования DLSS 4.5 и ряд других улучшений

Nvidia выпустила новый драйвер GeForce Game Ready 591.74, который делает улучшенную технологию масштабирования DLSS 4.5 Super Resolution доступной для всех владельцев видеокарт RTX — от старой серии RTX 20 до новейших флагманов.

Nvidia RTXГлавная особенность обновления — доступ к модели Super Resolution второго поколения. Эта нейросеть, построенная на архитектуре Transformer 2.0, обеспечивает более высокую детализацию и качество изображения в играх. Технология эффективнее борется с артефактами, улучшает сглаживание краёв и повышает общую стабильность картинки. Для активации улучшений достаточно установить новый драйвер — функция уже встроена и работает в более чем 400 поддерживаемых играх.

При этом продвинутые режимы генерации кадров из пакета DLSS 4.5, генерация до 6 кадров MFG 6X и динамическая подстройка под частоту монитора Dynamic MFG, пока не добавлены. Их выпуск запланирован на весну 2026 года в составе будущего обновления драйверов.

Кроме поддержки DLSS, драйвер 591.74 содержит ряд важных исправлений. Устранены проблемы со стабильностью в игре Arena Breakout: Infinite, некорректная работа регулировки яркости на некоторых дисплеях и ошибки с цветопередачей при использовании Digital Vibrance. Также исправлен баг, приводящий к чёрному экрану на OLED-телевизорах LG при включении RTX HDR в играх на Vulkan.