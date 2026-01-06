В этом году компания сконцентрируется на технологиях искусственного интеллекта

Компания Nvidia официально сообщила в соцсетях, что её ключевое выступление на выставке CES 2026 не будет включать анонсов новых видеокарт. Это впервые за пять лет, когда «зелёная команда» не представит на этом мероприятии ни одного нового GPU — ни для настольных ПК, ни для ноутбуков. Вместо «железа» основное внимание будет уделено достижениям в области ИИ.

Это решение может быть связано с глобальным дефицитом комплектующих, охватившим всю индустрию. Самой острой проблемой стала нехватка современной памяти GDDR7, которую используют новейшие видеокарты архитектуры Blackwell. На её производство способны всего три компании в мире — Micron, SK Hynix и Samsung, и все они сейчас ориентированы на более прибыльные заказы от сектора ИИ. Спрос на чипы для искусственного интеллекта, который генерируют гиганты по типу OpenAI, превышает текущие возможности цепочек поставок.

Ситуация настолько серьёзная, что по рынку поползли слухи о возможном возобновлении производства старой модели GeForce RTX 3060, которая использует более доступную память GDDR6 и старый техпроцесс. Вмешательства государства вряд ли стоит ждать, поскольку передовой ИИ считается стратегическим направлением в геополитическом противостоянии.

Аналитики напоминают, что отрасль уже переживала схожие кризисы — например, нехватку оперативной памяти в 2014 году и дефицит видеокарт в последнее десятилетие. Обычно такие ситуации разрешаются, только когда текущий «бум» сходит на нет. Пока цены на карты Nvidia не начали резко расти, но эксперты предупреждают, что это может быть затишье перед бурей. Некоторые представители индустрии, однако, сохраняют надежду, что рынок сможет пережить и этот шторм.