Zelikman
Китай продолжает получать крупные партии видеокарт GeForce RTX 5090 через «серый» рынок
Однако, почти все они используются в создании дата-центров для искусственного интеллекта

Жёсткие экспортные ограничения США на поставки высокопроизводительных видеокарт в Китай, призванные сохранить технологическое лидерство в гонке ИИ, не остановили спрос, а лишь подстегнули развитие «серого» рынка. Главным объектом этой истории остаётся флагманская модель Nvidia — GeForce RTX 5090.

Видеокарты RTX 5090 от Zotac и PNY

Понимая высокий спрос, Nvidia пыталась легально работать на китайском рынке, выпустив специально урезанные версии карты — RTX 5090D. Изначально она имела 24 ГБ памяти GDDR7 вместо 32 ГБ, а позже была дополнительно ограничена по пропускной способности. Эти меры, почти не влияющие на игры, но критичные для вычислений ИИ, должны были замедлить технологический прогресс Китая. Хотя к середине года ограничения на первую версию 5090D смягчились, а США даже легализовали экспорт ускорителя H200 с наценкой 25%, полноценная RTX 5090 по-прежнему под запретом.Контрабандные видеокарты

Для рынка, RTX 5090 с её 32 ГБ памяти стала относительно доступным решением для разработки ИИ. Как следствие, с начала года регулярно появляются сообщения о контрабандных поставках полноценных RTX 5090 в Китай целыми паллетами для использования в дата-центрах.

Контрабандные видеокарты

Недавно в сообществе pcmasterrace на Reddit были опубликованы новые фото, якобы демонстрирующие паллеты с картами от PNY и Zotac, готовые к нелегальному ввозу. Подобные сообщения, включая историю с партией от MSI в октябре, циркулируют постоянно. Это подтверждает, что санкции не перекрыли каналы поставок, а лишь сместили их в тень, создав новое направление для «серого» рынка.

#nvidia #видеокарты #китай #искусственный интеллект #geforce #rtx 5090
Источник: videocardz.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter