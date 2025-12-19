Некоторых сотрудников компании подозревают в получении взяток от дистрибьюторов. В обмен на эти выплаты они обеспечивали приоритетные поставки чипов памяти определённым клиентам.

Samsung Electronics проводит внутреннее расследование в отношении собственных сотрудников на Тайване. В компании подозревают, что они начали брать взятки от дистрибьюторов. Как сообщает DigiTimes, целью «откатов» было обеспечение приоритетных поставок памяти DRAM на фоне кризиса на рынке.

Спрос на чипы памяти со стороны производителей серверов, ПК, потребительской электроники и автомобильной промышленности многократно превышает предложение. Крупные игроки по типу Apple или Dell защищены долгосрочными контрактами с Samsung и SK Hynix. Однако, небольшие и средние компании вынуждены бороться за остатки.

Согласно расследованию, тайваньские дистрибьюторы якобы платили вознаграждения сотрудникам Samsung, отвечающим за логистику и распределение. Таким образом им удавалось обойти очередь и получать партии дефицитной памяти. Для Samsung подобная практика является ударом по репутации в глазах ключевых клиентов. Также такие действия могут лишь усугубить и без того печальную ситуацию с цепочками поставок. Компания известна строгим контролем, и в данный момент проходит серию собеседований с персоналом в своей региональной штаб-квартире. Ожидаются серьёзные кадровые последствия.

Это показывает, что на рынке памяти ситуация становится всё напряжённее. Ранее сообщалось, что даже внутреннее мобильное подразделение Samsung получило отказ в дополнительных объёмах DRAM из-за нехватки мощностей. Производители активно инвестируют в расширение, но новые линии вступят в строй лишь через несколько кварталов. А пока дефицит ведёт к росту цен на готовую продукцию, от ноутбуков до игровых консолей.