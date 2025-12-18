По мнению экспертов, пользователи продолжат приобретать системы с DDR5, но сами продажи упадут.

Вопреки ожиданиям, что из-за дороговизны DDR5 пользователи массово вернутся к платформам с поддержкой DDR4, например, Intel 13/14-го поколений, эксперты Hardware Unboxed скептически оценивают такую возможность. Производительность систем на DDR4 уже существенно отстаёт от современных решений на DDR5, а сами материнские платы с поддержкой DDR4 уже становятся редкостью. Платформа AM4, несмотря на популярность, также не выглядит однозначно выигрышной альтернативой.

Оперативная память

Основной удар, по мнению аналитиков, придётся по рынку сборок «с нуля» и платформенным апгрейдам, где необходимо докупать память. Это может сильнее сказаться на продажах новых процессоров Intel, чья платформа требует смены материнской платы. Продажи готовых OEM-систем также могут замедлиться из-за общего роста цен.При этом, несмотря на стремительный рост цен на DRAM, разница в стоимости между наборами DDR5-5200/5600 и DDR5-6000 остаётся минимальной. Поэтому эксперты рекомендуют брать комплекты с частотой 6000 МГц, которые по-прежнему предлагают лучший баланс цены и производительности для платформы AMD AM5. Однако, в HUB отмечают, что в условиях дефицита и перекупщиков пользователям, возможно, придётся брать то, что есть в наличии.

По данным ранее проведённых тестов, переход с DDR5-5200 CL40 на DDR5-6000 CL30 даёт прирост в среднем на 12% для процессоров без 3D V-Cache. С моделями по типу Ryzen 7 7800X3D можно ожидать улучшения на уровне 4% в CPU-лимитированных сценариях. В играх, ограниченных мощностью видеокарты, разница будет менее заметна. Даже при вынужденной покупке более медленной памяти потерю производительности в большинстве случаев можно считать приемлемой.