Zelikman
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
По мнению экспертов, пользователи продолжат приобретать системы с DDR5, но сами продажи упадут.

Вопреки ожиданиям, что из-за дороговизны DDR5 пользователи массово вернутся к платформам с поддержкой DDR4, например, Intel 13/14-го поколений, эксперты Hardware Unboxed скептически оценивают такую возможность. Производительность систем на DDR4 уже существенно отстаёт от современных решений на DDR5, а сами материнские платы с поддержкой DDR4 уже становятся редкостью. Платформа AM4, несмотря на популярность, также не выглядит однозначно выигрышной альтернативой.

Оперативная памятьОсновной удар, по мнению аналитиков, придётся по рынку сборок «с нуля» и платформенным апгрейдам, где необходимо докупать память. Это может сильнее сказаться на продажах новых процессоров Intel, чья платформа требует смены материнской платы. Продажи готовых OEM-систем также могут замедлиться из-за общего роста цен.

При этом, несмотря на стремительный рост цен на DRAM, разница в стоимости между наборами DDR5-5200/5600 и DDR5-6000 остаётся минимальной. Поэтому эксперты рекомендуют брать комплекты с частотой 6000 МГц, которые по-прежнему предлагают лучший баланс цены и производительности для платформы AMD AM5. Однако, в HUB отмечают, что в условиях дефицита и перекупщиков пользователям, возможно, придётся брать то, что есть в наличии.

По данным ранее проведённых тестов, переход с DDR5-5200 CL40 на DDR5-6000 CL30 даёт прирост в среднем на 12% для процессоров без 3D V-Cache. С моделями по типу Ryzen 7 7800X3D можно ожидать улучшения на уровне 4% в CPU-лимитированных сценариях. В играх, ограниченных мощностью видеокарты, разница будет менее заметна. Даже при вынужденной покупке более медленной памяти потерю производительности в большинстве случаев можно считать приемлемой.

#ddr5 #оперативная память #ddr4 #комплектующие #дефицит памяти
Источник: youtube.com
Сейчас обсуждают

32Влад32
23:31
Да, раньще и деревья были выше, и трава зеленее.
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
bretor
23:31
Основные требование к любому устройству для чтения: 1. черный фон + светлый текст 2. отсутствие ограничения максимального размера шрифта 3. максимально возможная диагональ Остальное обычно решаемо, хо...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
no_fate
23:14
Прямо какие то мучения у автора. Скажу по секрету, нормальные продукты все еще можно купить, только ценник у них тоже "нормальный". А так все верно - весь ширпотреб в магазинах, это суррогатное дерьмо...
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
valderm
23:13
И снова жопакс нас пугает, как тот проповедник в ролике Метро 2033: " да придет армагвездец, ракеты запущены..." и что... каменный век наступит? 😂
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Parlous
22:50
Я сказал, то что сказал. А если у вас проблемы с пониманием слов, то это не моя проблема.
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Opri4nik
22:49
Ни единой причины нет. Качество Винды, конечно, летит вниз, но до уровня Линукса ей ещё лететь далеко.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Зю
22:46
кек реклама порезалась, ничё не видно, хотя пытался, судя по тексту
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Wanderen
22:43
И в полночь ваши денежки заройте в землю там, И в полночь ваши денежки заройте в землю где... Не горы, не овраги и не лес, Не океан без дна и берегов, А поле, поле, поле, поле, поле чудес, Поле чудес...
Эстония приступила к строительству пяти первых бункеров «Балтийской линии обороны» на границе с РФ
[IRanPast]
22:28
ФСБ и без этого закона могла получить доступ к любой БД. Скорее всего в законе прописаны последствия, если кто-то решит припятствовать ФСБ
ФСБ сможет получать копии баз данных у любых российских компаний
Parlous
22:24
Это смотря что считать реальностью. Поговаривают этот мир не реален.
Popular Mechanics: Наш мозг может учиться на событиях, которых в реальности никогда не было
