Постепенный рост наблюдается и на рынках накопителей SSD и HDD.

Согласно свежему анализу динамики цен с середины сентября по середину декабря 2025 года от ComputerBase, стоимость оперативной памяти, твердотельных и жёстких дисков демонстрирует серьёзный рост.

Модули оперативной памяти

Ситуация с DRAM перешла все разумные границы. Комплекты DDR5, ещё недавно бывшие символом доступного апгрейда, теперь становятся роскошью. Например, набор TeamGroup T-Create Expert 32 ГБ DDR5 подорожал почти на 380% — с 99.89 до 479 евро. Не отстают и другие производители: Kingston, Corsair, G.Skill. Средний рост по двенадцати популярным моделям составил 251,95%. Это означает, что бюджет сборки ПК для геймеров и профессионалов, закладывавшийся осенью, сегодня нереализуем без удвоения или даже утроения затрат на модули памяти.

Второй неожиданный тренд— более быстрый рост цен на твердотельные накопители (SSD) по сравнению с классическими жёсткими дисками (HDD). Средняя стоимость SSD выросла на 41,59%, в то время как HDD подорожали в среднем на 33,72%. Особенно сильно, почти на 88%, подорожал доступный Kingston NV3 1 ТБ, приблизившись к психологической отметке в 100 евро за терабайт.

Жёсткие диски, несмотря на агрессивный спрос со стороны дата-центров, показали относительно сдержанную динамику. Однако, и здесь есть свои рекордсмены: модель Seagate BarraCuda 24 ТБ подорожала на 73%. Рост в этом сегменте обусловлен теми же глобальными факторами — бумом искусственного интеллекта и масштабным строительством облачных хранилищ, которые скупают высокоёмкие решения.

За этим ценовым коллапсом стоит комплекс причин:структурный дефицит чипов памяти, перераспределение производственных мощностей в пользу высокомаржинальных продуктов для ИИ, таких как HBM, а также растущий спрос на накопители для инфраструктуры центров обработки данных. Производители физически не успевают удовлетворять запросы всех рынков одновременно, отдавая приоритет корпоративным заказчикам.

Для конечного пользователя это означает одно: эпоха доступных апгрейдов временно приостановлена. Сборка нового ПК или модернизация старого становятся чрезмерно дорогим удовольствием.

