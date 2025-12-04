Владельцы видеокарт по типу GeForce GTX 1080 Ti больше не будут получать оптимизации для новых игр.

Nvidia выпустила новый пакет драйверов GeForce Game Ready 591.44 WHQL. На этот раз обновление — не просто очередной патч, а полноценный рубеж, который может заставить некоторых пользователей отказаться от своей некогда топовой GeForce GTX 1080 Ti и обновить своё железо.

Технология DLSS 4, которая рисует дополнительные кадры и повышает разрешение силами нейросетей, теперь оптимизирована для двух последних громких релизов: Battlefield 6 и Call of Duty: Black Ops 7. В Nvidia обещают, что с этим драйвером игры будут не только стабильнее работать, но и выглядеть чётче. Обладателям топовых карт RTX 5000-й серии теперь доступно аппаратное ускорение физики PhysX в её классической, 32-битной версии. Это касается ряда культовых проектов вроде первых «Метро» или серии Batman. На практике это может означать, что взрывы и другие спецэффекты будут рассчитываться не на процессоре, а на видеокарте, слегка разгрузив систему.

Версия GeForce Game Ready 591.44 WHQL является первой, которая больше не «видит» поколения видеокарт Maxwell и Pascal. Речь идёт о сериях GeForce GTX 900, GTX 10 и одиноком флагмане TITAN V. Это значит, что для легендарной GTX 1080 Ti, народной GTX 1060 или ещё держащейся GTX 970 больше не будет специальных игровых оптимизаций. Драйверы для них теперь будут выходить раз в квартал и только с критическими исправлениями безопасности. Игровых приростов и фиксов для новых релизов ждать уже не стоит. Фактически, последним полноценным драйвером для них стал ноябрьский релиз 581.80.

Традиционно, обновление принесло кучу исправлений. Перестал искажаться текст в CS2, исчезли артефакты в The Witcher 3, Monster Hunter World: Iceborne, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name и ряде других игр. Наладилась работа в Sophos Home Antivirus и Adobe Premiere Pro. Но и без новых багов не обошлось — в панели управления Nvidia сломалась кнопка, которая убирает иконку из системного трея. Драйвер доступен для скачивания через приложение GeForce Experience, официальный сайт или приложение NVIDIA.