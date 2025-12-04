Сайт Конференция
Zelikman
Nvidia представляет новый драйвер 591.44 WHQL, завершая эпоху старых видеокарт Maxwell и Pascal
Владельцы видеокарт по типу GeForce GTX 1080 Ti больше не будут получать оптимизации для новых игр.

Nvidia выпустила новый пакет драйверов GeForce Game Ready 591.44 WHQL. На этот раз обновление — не просто очередной патч, а полноценный рубеж, который может заставить некоторых пользователей отказаться от своей некогда топовой GeForce GTX 1080 Ti и обновить своё железо.

Технология DLSS 4, которая рисует дополнительные кадры и повышает разрешение силами нейросетей, теперь оптимизирована для двух последних громких релизов: Battlefield 6 и Call of Duty: Black Ops 7. В Nvidia обещают, что с этим драйвером игры будут не только стабильнее работать, но и выглядеть чётче. Обладателям топовых карт RTX 5000-й серии теперь доступно аппаратное ускорение физики PhysX в её классической, 32-битной версии. Это касается ряда культовых проектов вроде первых «Метро» или серии Batman. На практике это может означать, что взрывы и другие спецэффекты будут рассчитываться не на процессоре, а на видеокарте, слегка разгрузив систему.

Версия GeForce Game Ready 591.44 WHQL является первой, которая больше не «видит» поколения видеокарт Maxwell и Pascal. Речь идёт о сериях GeForce GTX 900, GTX 10 и одиноком флагмане TITAN V. Это значит, что для легендарной GTX 1080 Ti, народной GTX 1060 или ещё держащейся GTX 970 больше не будет специальных игровых оптимизаций. Драйверы для них теперь будут выходить раз в квартал и только с критическими исправлениями безопасности. Игровых приростов и фиксов для новых релизов ждать уже не стоит. Фактически, последним полноценным драйвером для них стал ноябрьский релиз 581.80.

Традиционно, обновление принесло кучу исправлений. Перестал искажаться текст в CS2, исчезли артефакты в The Witcher 3, Monster Hunter World: Iceborne, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name и ряде других игр. Наладилась работа в Sophos Home Antivirus и Adobe Premiere Pro. Но и без новых багов не обошлось — в панели управления Nvidia сломалась кнопка, которая убирает иконку из системного трея. Драйвер доступен для скачивания через приложение GeForce Experience, официальный сайт или приложение NVIDIA.

#nvidia #видеокарты #geforce #драйвер
Источник: nvidia.com
Сейчас обсуждают

Терминатор
21:44
Чем брать 9070ХТ проще купить RTX 5060ti 16gb включить лучи и генерацию 4Х и обоссать амуду.
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
Евгений Медем
21:28
Пора положить конец досужим помыслам по поводу межзвездной кометы 3i/atlas. Это несомненно небесное тело естественного природного происхождения. Доказательством служит наличие у него "хвостов". Никто,...
Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
Саша Смирнов
21:09
Это супер!
Первый особо мощный тягач «БАЗ» полностью российского производства передан в эксплуатацию
Михаил Сидоров
21:09
Кто хотел, к школе комп купил. Ждем до лета следующего года. А кто хочет обновится, то нужно подождать пока бу также как новое вырастет, чтоб дельта была минимальна. Куда то торопиться успеть купить н...
7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
Radiant Star
21:07
Крайний драйвер для GTX 10xx теперь 581.94
Nvidia прекращает поддержку видеокарт GeForce GTX 900 и GTX 10 в Windows с выходом драйвера 591.44
Терминатор
21:03
Камни лучше.
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
Терминатор
20:59
Они еще говорят выкатят RX9080XT там как обычно нет лучей и генераций кадров и после покупки её фиг продашь.
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
dimasoid1970
20:55
Ну не знаю, поставил вчера себе винду 10, анохранизм какой то, глазам неприятно, вернул назад 11-ю, да еще и в новой интерпретации, красота!
Статистика Statcounter за ноябрь 2025 года показала падение доли Windows 11 на 1,95%
[IRanPast]
20:20
Удивительно, но зистакс привёл цену самого дешёвого на сегодня 5700X
7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
linux4ever
20:16
Да, водятлы ещё агрессивнее, чем околоайтишная среда 😹. У чимбы ос вокруг драйверов нвидиа построена, а не наоборот.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter