Был проанализирован рынок оперативной памяти, твердотельных накопителей и жёстких дисков

Ажиотажный спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта продолжает дестабилизировать рынок комплектующих, превращая накопители в дефицитный и дорогой товар. Если месяц назад аналитики фиксировали значительный рост цен на оперативную память, то к середине ноября ситуация переросла в кризисную. Цены на DRAM и SSD демонстрируют взрывной рост, а улучшений на горизонте не видно.

Согласно последнему исследованию ComputerBase, основанному на мониторинге розничных цен самых популярных продуктов, инфляция ускоряется. Наиболее критичная ситуация сложилась на рынке оперативной памяти. С середины сентября по середину ноября цены на модули DRAM взлетели на 91,15%, что означает их фактическое удорожание почти в два раза.

Оперативная память

Вслед за памятью резко подорожали и твердотельные накопители. Если в октябре сегмент SSD оставался относительно стабильным со средним ростом в 2,2%, то сейчас тенденция изменилась. За два месяца SSD подорожали в среднем на 10,92%. Этот скачок напрямую связан с подорожанием чипов NAND, которые, по некоторым данным, уже стали дороже вдвое за последние полгода.

SSD-накопители

Не остались в стороне и жёсткие диски, которые показали рост цен на 23,42% по сравнению с умеренным подорожанием в 7,64% месяц назад. Накал ситуации подчеркивает и исчезновение с рынка некоторых моделей.

HDD-накопители

Ожидать быстрого разрешения кризиса не стоит. По данным инсайдеров, сроки поставки накопителей для центров обработки данных теперь превышают два года. Это вынуждает компании активнее переходить на твердотельные накопители большой ёмкости с QLC-памятью, что, в свою очередь, создаёт дефицит уже в этом сегменте. Некоторые производители распродали свои производственные мощности на весь 2026 год. Сообщается, что производитель NAND Sandisk планирует повысить цены на свои чипы на 50%. Эксперты считают, что волна подорожания продолжится, и новогодние праздники потребители встретят с рекордно высокими ценами на комплектующие для ПК.