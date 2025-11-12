Сайт Конференция
Zelikman
AMD официально представила бюджетный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D
Стоимость новинки составляет 269 долларов, что оказалось ощутимо выше ожиданий сообщества.

Компания AMD официально анонсировала новый игровой процессор Ryzen 5 7500X3D, который должен стать новым королём бюджетного сегмента.

AMD Ryzen 5 7500X3D

Главной особенностью новинки является внушительный объём кеш-памяти третьего уровня. Ryzen 5 7500X3D сохраняет классическую 6-ядерную и 12-поточную конфигурацию, но благодаря технологии 3D V-Cache получает увеличенный буфер в 96 МБ: 32 МБ стандартных L3 и 64 МБ дополнительных. Это напрямую влияет на скорость обработки игровых данных, уменьшая задержки и обеспечивая более высокий FPS, особенно в требовательных к CPU проектах.

Тактовая частота процессора заявлена на уровне 4.0 ГГц в базовом режиме и до 4.5 ГГц в режиме буста при скромном TDP в 65 Вт. Чип также оснащён интегрированной графикой RDNA 2, что позволяет собрать систему без дискретной видеокарты для повседневных задач.

Производительность AMD Ryzen 5 7500X3D в сравнении с Core i5-14600K

Согласно официальным слайдам AMD, новинка демонстрирует полное превосходство над ключевыми конкурентами — Intel Core i5-14600K и новым Core Ultra 5 245KF. В играх AAA-класса Ryzen 5 7500X3D оказывается в среднем на 13% быстрее 245KF и на 8% быстрее 14600K. В соревновательных дисциплинах, где критична скорость отклика, разрыв увеличивается до 22% и 12% соответственно.

Производительность AMD Ryzen 5 7500X3D в сравнении с Core Ultra 5 245KF

Однако, главным вопросом остаётся цена. Ориентировочная стоимость процессора составляет 269 долларов, что несколько выше ожиданий рынка, предсказывавшего ценник в районе 200 долларов. В сегменте до 220 долларов царит жёсткая конкуренция, и переплата в 40–60 долларов может заметно снизить привлекательность процессора с точки зрения соотношения цены и производительности. Эксперты надеются, что розничная стоимость со временем опустится ниже 230 долларов, и это сделает чип по-настоящему неуязвимым предложением.

#amd #процессоры #гейминг #рынок #ryzen 5 7500x3d
Источник: videocardz.com
