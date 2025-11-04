На фоне громких анонсов флагманских моделей выход бюджетной GeForce RTX 5050 остался почти незамеченным. Однако, именно эта видеокарта по сути демонстрирует текущую стратегию NVIDIA на рынке. Эксперты i2HARD сравнили новинку с бюджетными решениями предыдущих поколений RTX 3050 и RTX 4060. Вдобавок энтузиасты протестировали «мутанта» с Aliexpress в лице RTX 3070M, который стал ключевым конкурентом модели Blackwell.
Поверхностный взгляд на спецификации RTX 5050 вызывает разочарование: те же 8 ГБ видеопамяти и идентичное количество вычислительных ядер, что и у старой RTX 3050. Однако, инженерам удалось совершить революцию в подсистеме памяти: скромная GDDR6 получила прирост скорости почти в 1,5 раза, а объём кеша L2 и вовсе увеличился в 16 раз. Два обновления микроархитектуры и переход на PCI Express 5.0 завершили картину.
На практике это вылилось в средний прирост в 56% за два поколения. Впрочем, главный сюрприз ждал в сравнении с прямой предшественницей — RTX 4060. В среднем по 13 играм новинка показала практически идентичную производительность. Разница если и есть, то измеряется в пару процентов, что ставит под вопрос целесообразность выбора более старшей модели для многих сценариев.
Отдельный и крайне любопытный сюжет — сравнение с так называемыми «мутантами». Речь идёт о мобильном чипе RTX 3070M, встроенном в конструкцию настольных видеокарт. Этот «франкенштейн», несмотря на почтенный возраст архитектуры и отсутствие гарантии, составил жесткую конкуренцию новинке.
По совокупности игровых тестов мобильная 3070M оказалась на одном уровне с RTX 5050, а в некоторых сценариях, особенно в разрешении 1440p, и вовсе демонстрировала небольшое преимущество. Однако, за эту производительность приходится платить целым ворохом проблем: отсутствие пассивного режима охлаждения, вентиляторы шумят даже на рабочем столе, необходимость установки модифицированных драйверов с задержкой в несколько месяцев и полное отсутствие официальной поддержки. Это вариант для опытных энтузиастов, готовых мириться с рисками ради максимальной производительности за свои деньги.
Тестирование ярко высветило главную ахиллесову пяту новинки — всего 8 ГБ видеопамяти. В таких проектах, как Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows и ремастер Oblivion, видеокарта была вынуждена использовать агрессивный апскейлинг с низких разрешений даже в Full HD для поддержания играбельной частоты кадров. При этом графика зачастую выглядела откровенно плохо — с мерцающей травой, объектами, появляющимися прямо перед игроком, и другими артефактами.
Ситуация усугубляется в играх с трассировкой лучей. Например, в Marvel's Spider-Man 2 включение RT-эффектов приводило к катастрофическому падению производительности именно на 50-й серии, что снова намекает на нехватку видеопамяти, а не на слабость чипа.
Итог получается двойственным. С одной стороны, RTX 5050 — это грамотно сконструированная видеокарта, предлагающая адекватный прирост за два поколения и уровень производительности прошлой шестидесятки. С другой, она оказывается заложником общей рыночной ситуации, где 8 ГБ видеопамяти становятся новым минимумом, которого уже недостаточно для комфортной игры в последние проекты.