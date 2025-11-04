Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
i2HARD сравнили GeForce RTX 5050 с бюджетными моделями предыдущих поколений
Среди конкурентов оказались RTX 3050, RTX 4060 и «мутант» RTX 3070M, который неожиданно составил самую ожесточенную конкуренцию.

На фоне громких анонсов флагманских моделей выход бюджетной GeForce RTX 5050 остался почти незамеченным. Однако, именно эта видеокарта по сути демонстрирует текущую стратегию NVIDIA на рынке. Эксперты i2HARD сравнили новинку с бюджетными решениями предыдущих поколений RTX 3050 и RTX 4060. Вдобавок энтузиасты протестировали «мутанта» с Aliexpress в лице RTX 3070M, который стал ключевым конкурентом модели Blackwell.

MSI GeForce RTX 5050

Поверхностный взгляд на спецификации RTX 5050 вызывает разочарование: те же 8 ГБ видеопамяти и идентичное количество вычислительных ядер, что и у старой RTX 3050. Однако, инженерам удалось совершить революцию в подсистеме памяти: скромная GDDR6 получила прирост скорости почти в 1,5 раза, а объём кеша L2 и вовсе увеличился в 16 раз. Два обновления микроархитектуры и переход на PCI Express 5.0 завершили картину.

На практике это вылилось в средний прирост в 56% за два поколения. Впрочем, главный сюрприз ждал в сравнении с прямой предшественницей — RTX 4060. В среднем по 13 играм новинка показала практически идентичную производительность. Разница если и есть, то измеряется в пару процентов, что ставит под вопрос целесообразность выбора более старшей модели для многих сценариев.

Отдельный и крайне любопытный сюжет — сравнение с так называемыми «мутантами». Речь идёт о мобильном чипе RTX 3070M, встроенном в конструкцию настольных видеокарт. Этот «франкенштейн», несмотря на почтенный возраст архитектуры и отсутствие гарантии, составил жесткую конкуренцию новинке.

Результаты тестов

По совокупности игровых тестов мобильная 3070M оказалась на одном уровне с RTX 5050, а в некоторых сценариях, особенно в разрешении 1440p, и вовсе демонстрировала небольшое преимущество. Однако, за эту производительность приходится платить целым ворохом проблем: отсутствие пассивного режима охлаждения, вентиляторы шумят даже на рабочем столе, необходимость установки модифицированных драйверов с задержкой в несколько месяцев и полное отсутствие официальной поддержки. Это вариант для опытных энтузиастов, готовых мириться с рисками ради максимальной производительности за свои деньги.

Тестирование ярко высветило главную ахиллесову пяту новинки — всего 8 ГБ видеопамяти. В таких проектах, как Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows и ремастер Oblivion, видеокарта была вынуждена использовать агрессивный апскейлинг с низких разрешений даже в Full HD для поддержания играбельной частоты кадров. При этом графика зачастую выглядела откровенно плохо — с мерцающей травой, объектами, появляющимися прямо перед игроком, и другими артефактами.

Ситуация усугубляется в играх с трассировкой лучей. Например, в Marvel's Spider-Man 2 включение RT-эффектов приводило к катастрофическому падению производительности именно на 50-й серии, что снова намекает на нехватку видеопамяти, а не на слабость чипа.

Итог получается двойственным. С одной стороны, RTX 5050 — это грамотно сконструированная видеокарта, предлагающая адекватный прирост за два поколения и уровень производительности прошлой шестидесятки. С другой, она оказывается заложником общей рыночной ситуации, где 8 ГБ видеопамяти становятся новым минимумом, которого уже недостаточно для комфортной игры в последние проекты.

#nvidia #видеокарты #geforce #rtx 5050 #тесты видеокарт
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В игре Red Dead Redemption 2 теперь возможны ограбления банков
2
Создание первого образца самолета ТВРС-44 «Ладога» намечено на конец 2025 года
+
В России представили игровой ПК «ГИГА-РУСЬ» с миниатюрной избушкой и пластиковой березой внутри
8
Анонс Half-Life 3 может состояться уже в ноябре
7
Банк России объяснил процесс перевода средств в цифровые рубли
4
Samsung предупреждает о грядущем усилении дефицита памяти для ПК и смартфонов
2
Hardware Unboxed сравнили Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti в 22 актуальных играх
+
АвтоВАЗ разрабатывает новый бюджетный универсал на базе «Гранты» за 1 миллион рублей
6
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
5
Microsoft: OpenAI несёт миллиардные убытки несмотря на огромный успех ИИ-продуктов
1
Исследование hh.ru показало самые востребованные профессии в РФ
+
OneXFly Apex выйдет на мировой рынок в начале ноября с процессорами Ryzen AI Max+ 395 и AI Max 385
+
Илон Маск представил свое радикальное видение смартфонов будущего
1
Yle: Россия отреагировала на усиление наблюдения НАТО в Балтийском море
+
Эксперты отметили преимущества новой российской РСЗО «Сарма» перед американской HIMARS
+
В Германии вводят запрет на полёты БПЛА над хранилищами ядерных отходов
+
«Москвич 6» больше не будет оснащаться вариатором
+
Китай ограничивает импорт нефти из России из-за санкций США
4
Mazda утратила право выкупа своего завода в России
1
Редкий 21-летний внедорожник «Тигр» с пробегом 470 км продают за ₽8,35 миллиона
+

Популярные статьи

Компактные смартфоны с диагональю экрана 5 и менее дюймов в 2025 году
4
Тестирование производительности видеокарты GT 1030 на драйверах версий 581.57 и 385.69
10
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл (1 год спустя)
22
Почему репозитории — тупик для операционных систем
67
Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один
8
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
5
«Мир в огне», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Битва за битвой»: краткий обзор фильмов
+
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
22
PlayStation 3 стала самым дорогим уроком для Sony — 7 лет убытков и жесткое противостояние с Xbox
1
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
+

Сейчас обсуждают

Колян
20:50
Развяжете ещё больше воин и доллар ещё больше "все полюбят".
В Вашингтоне обсуждают новые способы популяризации доллара как основной мировой валюты
beltar
20:45
Т. е. нужные вещи для винды скачать не смог, а под линупс смог.
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Колян
20:41
Сербия готова продать свою жопу любому кто заплатит.
Сербия готова продать Европе боеприпасы, даже если они будут переданы Украине
ark-bak
20:29
Донную мать берет, а потом мозги всем любит
Материнская плата ASRock B850 у обычного пользователя вывела из строя три процессора Ryzen 7 9700X
Mallory
20:22
> Но этого бы не было, если бы каждый конечный мод, вроде, кастомной карты, тащил моды-ресурсы с собой и при его удалении удалялись бы и они все. Говорить о каком-то управлении ресурсами в системе с д...
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Колян
20:11
писец к Пиндостану подкрался незаметно, куда опять переселяться будете пиндосы, на Марс?
Ученые зафиксировали процесс разрушения тектонической плиты в Тихом океане
Alagar81
20:00
Согласен в принципе, мне 5080 вполне хватает.
GeForce RTX 5090 — технологический флагман или избыточное решение для большинства геймеров
VL86f
19:52
А кто сказал, что интернет отсутствовал полностью?
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Remarc
19:45
инновационные то есть передовые? проц тогда менять надо на 9800x3d
В России представили игровой ПК «ГИГА-РУСЬ» с миниатюрной избушкой и пластиковой березой внутри
Миха Евсеев
19:44
Купи аэмде и наслаждайся
Nvidia выпустила новую версию графического драйвера GeForce Game Ready 581.80 WHQL
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter