Среди конкурентов оказались RTX 3050, RTX 4060 и «мутант» RTX 3070M, который неожиданно составил самую ожесточенную конкуренцию.

На фоне громких анонсов флагманских моделей выход бюджетной GeForce RTX 5050 остался почти незамеченным. Однако, именно эта видеокарта по сути демонстрирует текущую стратегию NVIDIA на рынке. Эксперты i2HARD сравнили новинку с бюджетными решениями предыдущих поколений RTX 3050 и RTX 4060. Вдобавок энтузиасты протестировали «мутанта» с Aliexpress в лице RTX 3070M, который стал ключевым конкурентом модели Blackwell.

MSI GeForce RTX 5050

Поверхностный взгляд на спецификации RTX 5050 вызывает разочарование: те же 8 ГБ видеопамяти и идентичное количество вычислительных ядер, что и у старой RTX 3050. Однако, инженерам удалось совершить революцию в подсистеме памяти: скромная GDDR6 получила прирост скорости почти в 1,5 раза, а объём кеша L2 и вовсе увеличился в 16 раз. Два обновления микроархитектуры и переход на PCI Express 5.0 завершили картину.

На практике это вылилось в средний прирост в 56% за два поколения. Впрочем, главный сюрприз ждал в сравнении с прямой предшественницей — RTX 4060. В среднем по 13 играм новинка показала практически идентичную производительность. Разница если и есть, то измеряется в пару процентов, что ставит под вопрос целесообразность выбора более старшей модели для многих сценариев.

Отдельный и крайне любопытный сюжет — сравнение с так называемыми «мутантами». Речь идёт о мобильном чипе RTX 3070M, встроенном в конструкцию настольных видеокарт. Этот «франкенштейн», несмотря на почтенный возраст архитектуры и отсутствие гарантии, составил жесткую конкуренцию новинке.

Результаты тестов

По совокупности игровых тестов мобильная 3070M оказалась на одном уровне с RTX 5050, а в некоторых сценариях, особенно в разрешении 1440p, и вовсе демонстрировала небольшое преимущество. Однако, за эту производительность приходится платить целым ворохом проблем: отсутствие пассивного режима охлаждения, вентиляторы шумят даже на рабочем столе, необходимость установки модифицированных драйверов с задержкой в несколько месяцев и полное отсутствие официальной поддержки. Это вариант для опытных энтузиастов, готовых мириться с рисками ради максимальной производительности за свои деньги.

Тестирование ярко высветило главную ахиллесову пяту новинки — всего 8 ГБ видеопамяти. В таких проектах, как Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows и ремастер Oblivion, видеокарта была вынуждена использовать агрессивный апскейлинг с низких разрешений даже в Full HD для поддержания играбельной частоты кадров. При этом графика зачастую выглядела откровенно плохо — с мерцающей травой, объектами, появляющимися прямо перед игроком, и другими артефактами.

Ситуация усугубляется в играх с трассировкой лучей. Например, в Marvel's Spider-Man 2 включение RT-эффектов приводило к катастрофическому падению производительности именно на 50-й серии, что снова намекает на нехватку видеопамяти, а не на слабость чипа.

Итог получается двойственным. С одной стороны, RTX 5050 — это грамотно сконструированная видеокарта, предлагающая адекватный прирост за два поколения и уровень производительности прошлой шестидесятки. С другой, она оказывается заложником общей рыночной ситуации, где 8 ГБ видеопамяти становятся новым минимумом, которого уже недостаточно для комфортной игры в последние проекты.