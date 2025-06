Также под капотом находится Intel Core Ultra 9 285K, 64 ГБ оперативной памяти и SSD-накопители с общим объёмом 4 ТБ.

Изначально линейка Corsair One задумывалась как компактные, но мощные игровые решения. Однако, с выходом модели One i500 габариты корпуса увеличились на 80%, до 21,7 литров. Как показали тесты, это не привело к улучшению системы охлаждения. Теперь Corsair представляет новую версию — One i600. В ней компания попыталась устранить прежние недостатки.





Новый Corsair One i600 получил процессор Intel Core Ultra 9 285K и видеоадаптер Nvidia GeForce RTX 5080 с потреблением 360 Вт. Графический процессор на 20% энергоэффективнее, чем RTX 4090 в предыдущей модели. Это должно снизить тепловыделение. Охлаждение реализовано через раздельные системы жидкостного охлаждения для процессора и видеокарты. Каждая из них оснащена 240-миллиметровым радиатором.

Конфигурация One i600 также включает 64 ГБ оперативной памяти, два SSD по 2 ТБ и материнскую плату Z890. Запитывает систему компактный блок питания 1000 Вт с сертификацией 80 Plus Gold.

Корпус сохранил фирменную компактность. Его габариты составляют 30х18,5х39,1 см. На передней панели есть два порта USB-A, один USB-C и аудиоразъём 3,5 мм. Доступны варианты отделки в металле или дереве.

Corsair One i600 уже можно заказать на официальном сайте за 4999 долларов. Главный вопрос — сможет ли новая система охлаждения эффективно справляться с теплом?