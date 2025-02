Ожидается, что игра выйдет до конца текущего года

Разработчики Rainbow Six Siege анонсировали презентацию, которая пройдет 13 марта, и на которой раскроют детали о Siege X. Ubisoft поддерживает игру обновлениями с момента её релиза в 2015 году, добавляя новый контент и функции, что сделало шутер одним из самых успешных проектов компании.

В последнее время появились слухи о том, что сиквел Rainbow Six Siege находится в стадии разработки, с возможным выходом в этом году. Хотя утечки информации были скромными, сообщалось о значительных графических обновлениях в Rainbow Six Siege X, а также о наличии новых событий, которые заменят привычные для игроков. Сообщество Rainbow Six Siege ожидает дополнительных подробностей о будущем проекта, и недавнее заявление разработчиков дало понять, в какой период стоит ожидать новых новостей о предстоящем названии.

Rainbow Six Siege анонсировала мероприятие, на котором будет представлено полное раскрытие Rainbow Six Siege X 13 марта в Атланте. Официальный Twitter (заблокирован в РФ) аккаунт игры опубликовал тизер, включающий фрагменты игрового процесса без каких-либо пояснений, завершая видео намеком на «новую эру» для шутера. Данное видео было продемонстрировано в последний день Six Invitational, основного турнира для Rainbow Six Siege. Финальный день этого значимого события для тактического шутера традиционно предназначен для важных объявлений, связанных с игрой.