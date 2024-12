Один из итальянских магазинов сообщает, что аксессуары на данную консоль будут доступны именно в эти даты

В последние два года появилось множество слухов о Nintendo Switch 2, однако, ни один из них не предложил конкретную дату выхода новой консоли. Совсем недавно итальянский ресурс UAGNA сообщил, что аксессуары для Nintendo Switch 2, как от самого производителя, так и от сторонних поставщиков, поступят в продажу 28 марта. Это даёт повод предположить, что именно тогда может состояться и релиз консоли.

Исключать такую возможность не стоит. В прошлом месяце возник другой слух, который упоминал о выставке в январе и запуске консоли в конце марта. Всего несколько дней назад появилась информация о том, что предполагаемой датой анонса может стать 8 января 2025 года.

Спецификации консоли давно известны благодаря утечкам, и, скорее всего, они не претерпели изменений с момента их появления. Nintendo снова работает в партнёрстве с Nvidia, выбрав её чип Tegra 239, который представляет собой модифицированную версию Orin, впервые представленной в 2018 году. Она будет основана на восьмиядерном процессоре с 12 ядрами ARM Cortex-A78AE и графическом процессоре на архитектуре Ampere с 2048 ядрами CUDA. Ожидается также наличие поддержки NVIDIA DLSS Super Resolution и Ray Reconstruction.

Тем не менее, похоже, что Nintendo Switch 2 будет обеспечивать лишь 4K разрешение с частотой 30 кадров в секунду при подключении к экрану. Если это правда, это, безусловно, станет разочарованием для новой консоли, запланированной на 2025 год. Конкурирующие устройства от Sony и Microsoft уже давно предлагают не только 60 кадров в секунду, но и вплоть до 120 кадров в секунду.

На данный момент аналитики выражают оптимизм относительно будущих продаж нового устройства, предполагая, что к 2028 году оно может реализовать 80 миллионов экземпляров. Важным фактором будет выбор игр. Ожидаемая игра Metroid Prime 4 может стать кроссплатформенным релизом, аналогично The Legend of Zelda: Breath of the Wild для Switch, но для нового оборудования (несмотря на подтвержденную обратную совместимость) будут необходимы уникальные игры, чтобы оно смогло по-настоящему заявить о себе на рынке.