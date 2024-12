В сеть просочился рекламный ролик видеоигры, в котором раскрывается примерная дата релиза

Следующая часть саги Mafia, под названием Mafia: The Old Country, возвращает серию к её корням и рассказывает о происхождении организованной преступности в Сицилии, Италия, в XX веке. Сосредотачиваясь на линейном сюжете, разработчики из Hangar 13, также создавшие Mafia 3, намерены изменить подход в The Old Country.

Как подчеркивает президент студии Ник Бейнс, эта приключенческая игра нацелена на создание сюжета, который будет сравним с «классическим мафиозным фильмом». Игра от 2K была впервые анонсирована в августе на Gamescom, а её релиз запланирован на 2025 год. Однако, временные рамки выхода Mafia: The Old Country, похоже, стали более ясными.

На YouTube был показан новый трейлер Mafia: The Old Country, из которого стало известно, что релиз игры намечен на лето 2025 года. В видео фанаты могли увидеть свежие моменты из игры, включая несколько её боевых сцен. Упомянуто, что клип демонстрирует также новый сицилийский ландшафт для Mafia, с кадрами перестрелок, происходящих среди руин, и сценами, где лошади скачут по горам. Судя по всему, пользователь с ником DJari2020 зафиксировал последние мгновения утекшего трейлера, который, очевидно, транслировался на YouTube в виде рекламы.

В начале этого года 2K представила Mafia: The Old Country и сообщила о намерении предоставить фанатам новый взгляд на игру в декабре. В итоге было подтверждено, что демонстрация состоится на The Game Awards 2024 сегодня ночью. Из-за утечки информации окно релиза, похоже, было обнародовано немного раньше, чем планировалось издателем. Тем не менее, поклонникам серии Mafia стоит обратить внимание на The Game Awards, поскольку есть вероятность, что утекший ролик является лишь сокращенной версией более обширного, запланированного 2K.