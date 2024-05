Некоторые из этих игр стояли у истоков развития самой индустрии

Национальный музей видеоигр Strong объявил список кандидатов в Зал славы видеоигр 2024 года. Список был менее противоречивым, чем годом ранее, когда вместо Quake и GoldenEye 007 были номинированы модельер Barbie Fashion Designer и The Last of Us.

В этом году пять из десяти игр попали в Зал славы. Классическая видеоигра Asteroids, которая была выпущена в 1979 году и разошлась тиражом в 70 тысяч, была среди номинантов. Она быстро стала хитом и превзошла Space Invaders, предыдущего лидера, с объемом продаж около 500 миллионов долларов на игровых автоматах по всему миру. Позже лицензия на игру была продана компании Atari, которая выпустила ее на консоли Atari 2600 и разошлась тиражом 3,8 миллиона копий.

В начале 1990-х были популярны экшены, такие как Doom. Однако, в 1993 году Рэнд и Робин Миллеры выпустили Myst, головоломку, которая бросала вызов интеллекту игроков, а не их рефлексам. В игре была впечатляющая и сюрреалистичная графика, не похожая ни на что, виденное ранее в играх, и она оставалась популярной на протяжении многих лет.

Resident Evil, выпущенная в 1996 году компанией Capcom, также была номинирована. Хотя технически это первая игра в жанре survival horror, до нее были другие игры, такие как System Shock и Alone in the Dark. Тем не менее, Resident Evil вывела хоррор-игры в мейнстрим. Было продано более 5 миллионов копий и зародилась целая франшизу, которая на сегодняшний день разошлась тиражом более 150 миллионов копий.

SimCity, созданная Уиллом Райтом в 1989 году, также была номинирована. Игра была вдохновлена работой Райта над Raid on Bungeling Bay, и он разработал редактор карт для создания игры. Упрощенная графика игры не впечатлила, но игровой процесс был увлекательным. Игрокам нравилось наблюдать за ростом и развитием своих городов, а симуляция кризисов и городского развития в игре заставляла их возвращаться вновь.

Ричард Гэрриотт, который в детстве любил настольные ролевые игры, такие как Dungeons and Dragons, создал Akalabeth: World of Doom в 1979 году. Ему было всего 18 лет, когда он выпустил игру, и она имела успех. Это вдохновило его на создание серии Ultima, которая началась с Ultima I в 1981 году. Игра хорошо продавалась, и Гэрриотт продолжал создавать и выпускать игры серии, что в конечном итоге привело к созданию Origin Systems.