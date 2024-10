Картина станет вторым ремейком классического фильма "Носферату, симфония ужаса" 1922 года

Студия Universal Pictures представила второй трейлер готического хоррора Nosferatu (Nosferatu). Грядущий фильм является ремейком-переосмыслением классической картины Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (Носферату, симфония ужаса) 1922 года, основанной на романе Брэма Стокера Dracula (Дракула).

Ремейк снят режиссером Робертом Эггерсом (Robert Eggers), который известен своими мрачными фэнтези проектами The VVitch: A New-England Folktale (Ведьма), The Lighthouse (Маяк) и The Northman (Варяг). Примечательно, что Эггерс являлся не только режиссером, но и автором сценария этих фильмов, "Носферату" не стал исключением.

Главные роли исполняют Аарон Тейлор-Джонсон (Aaron Taylor-Johnson), Билл Скарсгард (Bill Skarsgård), Эмма Коррин (Emma Corrin), Николас Холт (Nicholas Hoult) и Лили-Роуз Депп (Lily-Rose Depp), а также легендарный актер Уиллем Дефо (Willem Dafoe), который снялся во всех фильмах Роберта Эггерса.

Одним из центральных персонажей картины является агент по недвижимости Томас Хуттер, который покидает родной Бремен и по долгу службы отправляется в Трансильванию, где ему предстоит уладить юридические формальности с графом Орлоком желающим приобрести в Бремене дом. В дальнейшем Хуттеру откроется страшная тайна графа. Встреча с Носферату станет ужасом для него самого и обернется кошмаром для всего города.

Премьера картины состоится 1 января 2025 года.