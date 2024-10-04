Разработчики рассказали о различных особенностях ремейка от продолжительности игры до изменений, которые затронули определенные системы и квестовые линии.

Глава студии Alkimia Interactive Райнхард Поллис (Reinhard Pollice), бессменный композитор серии Кай Розенкранц (Kai Rosenkranz) и менеджер по работе с общественностью Тимур Ходырев ответили на распространенные вопросы касательно различных аспектов игры.

Открытый мир игры не будет ограничен, однако в начале игры персонаж будет слишком слаб чтобы победить некоторых врагов, которые препядствуют продвижению по различным локациям и охраняют сундуки с ценным лутом.

Появится возможность ковать и улучшать оружие. Внешний вид оружия будет зависеть от того, какой материал использован при его создании.

В игре появится множество второстепенных квестов, некоторые из которых будут оказывать влияние на сюжет, проходить эти побочные задания можно будет в любом порядке.

Максимальный уровень персонажа - 50

В среднем на прохождение сюжета в оригинальной Gothic уходило порядка 20-ти часов. Прохождение основной истории ремейка займет около 30-ти часов, поскольку сюжет игры был расширен в сравнении с оригиналом.

Несмотря на то, что в игре появится больше сюжетных квестов и дополнительная вариативность, основная история будет максимально приближена к оригиналу.

В ремейке будет больше специфичных квестов фракций. Разработчики хотят расширить игру в разных направлениях, чтобы предоставить игрокам более подробную информацию о фракциях, их целях и мотивах.

В игре появится система позволяющая NPC реагировать на различные изменения в игровом мире.

NPC могут использовать магию.

Игрок сможет начать изучать магию уже в начале игры.

Система развития персонажа в ремейке будет почти такой же, как в оригинальной игре - полученный опыт нужно будет использовать для прокачки при помощи наставников, которые является специалистами в той или иной категории.

Одноручное, двуручное и дальнобойное оружие, как и в оригинале имеет 3-х ступенчатое развитие.

Появятся новые навыки для изучения, среди них скалолазание и ныряние.

В игре будет реализована настройка позиционирования камеры.

В Gothic 1 Remake будет технология трассировки лучей. Разработчики не раскрыли какие технологии генерации кадров и апскейла они добавят, но заявили, что их поддержка точно будет.

После переноса игры на Unreal Engine 5 у разработчиков появилась возможность использовать технологии Lumen и Nanite.

На консолях будут режимы качества и производительности. А версия игры для PS5 Pro получит некоторые улучшения графики в отличие от других консольных версий.



