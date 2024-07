Над серией работала Эми Хенниг, которая также известна как главный сценарист квадрологии Uncharted.

С 25 июля в Сан-Диего проходит Comic-Con. На мероприятии было замечено упоминание еще неанонсированного ремастера дилогии приключенческих игр Legacy of Kain: Soul Reaver от Crystal Dynamics. Намек на возрождение культовой франшизы был найден на стенде издателя комиксов Dark Horse.

Если проект по возрождению существует, он будет состоять из ремастера двух игр. Первая из них - Legacy of Kain: Soul Reaver вышла в 1999 году на PlayStation и ПК, а в 2000 году состоялся релиз для консоли Sega Dreamcast. Проект был высоко оценён критиками за свою интригующую готическую историю и высококачественную графику. В то же время, журналисты отмечали повторяющийся геймплей и невыразительный финал. К 2001 году было продано более 1.5 млн копий по всему миру.

Вторая игра - прямой сиквел Legacy of Kain: Soul Reaver 2, которая выходила только на PlayStation 2 и ПК в 2001 году. Критики похвалили игру за ее сложную сюжетную линию, визуальные эффекты и головоломки, но раскритиковали ее за открытую концовку. Разработчики сочли, что конечный продукт не соответствует их амбициям, но он хорошо зарекомендовал себя в коммерческом плане и был включен в список "Величайших хитов" Sony.

Эти проекты стали культовыми благодаря Эми Хенниг (Amy Hennig), она работала в качестве режиссёра, продюсера и сценариста игр серии Legacy of Kain. В начале своей карьеры в игровой индустрии Хенниг присоединилась к Electronic Arts в качестве аниматора и художника, к проекту Desert Strike. Позже перешла к разработке и режиссуре компьютерных игр. В конце 1990-х она начала работу в Crystal Dynamics, где и стала одним из ключевых разработчиков Blood Omen: Legacy of Kain, обоих Legacy of Kain: Soul Reaver и Legacy of Kain: Defiance.

Также Эми Хенниг известна как главный сценарист и креативным директор серии Uncharted. После релиза Legacy of Kain: Defiance, она уволилась из Crystal Dynamics, и заняла должность креативного директора в Naughty Dog. Помимо написания сценария ко всем частям Uncharted, она также являлась режиссером Uncharted 3: Drake’s Deception и Uncharted 4: A Thief’s End.

Как видно из вышесказанного над серией Legacy of Kain работала одна из самых талантливых сценаристок и режиссеров в индустрии. Дилогия Legacy of Kain: Soul Reaver определенно заслуживает возрождения. В скором времени о ремастере могут объявить официально, возможно анонс состоится на одной из грядущих игровых выставок.