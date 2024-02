Это вполне логично, так как 25 мая франшизе исполняется 47 лет.

В 2023 году на летнем мероприятии Xbox Games Showcase был представлен анонсирующий трейлер Star Wars Outlaws. Действие приключенческого боевика в открытом мире будет разворачиваться в период между пятым (Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back) и шестым (Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi) эпизодами киновселенной.

реклама

Игра разрабатывается шведской студией Massive Entertainment (Ubisoft Massive) на движке Snowdrop. Известно, что разработка Star Wars Outlaws велась параллельно с разработкой приключенческого экшена Avatar: Frontiers of Pandora. Несмотря на то, что в штате студии числится около 300 сотрудников, разработка таких масштабных проектов занимает немало времени. Возможно, поэтому точная дата релиза Star Wars Outlaws до сих пор не известна.

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson), поделился информацией по поводу даты выхода игры. В Twitter/X (заблокирован в РФ) он написал, что игра почти готова, релиз должен состояться в мае, но учитывая непростой период для Ubisoft будет неудивительно, если дату выхода перенесут.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

25 мая состоялся выход на большие экраны фильма Star Wars: Episode IV - A New Hope (Звёздные войны: Эпизод 4 - Новая надежда), который положил начало легендарной франшизе. Логично предположить, что разработчики из Ubisoft Massive запланировали релиз именно к этой дате.