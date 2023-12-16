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Ежегодно в Steam проводятся акции по распродажам. Зимняя распродажа, одна из самых крупных таких акций, она продлится в течение новогодних праздников. Valve опубликовала официальный анонсирующий трейлер, посвященный этому событию.
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Также в Steam проводится ежегодное голосование за лучшие игры года, которое откроется для пользователей одновременно со стартом зимней распродажи Steam — 21 декабря в 21:00 по Москве — и завершится 2 января в 21:00 по Москве.
На странице премии Steam появился список номинантов. Игры, представленные в этом списке, были выбраны пользователями Steam во время проведения осенней распродажи. Это объясняет наличие проекта Lethal Company, в данный момент находящегося в раннем доступе, в списке претендентов на игру года.
Долгожданный, но не оправдавший ожиданий многих игроков Starfield от Bethesda получил только одну номинацию, проект выдвинут в категории - самый инновационный геймплей, но не попал в список номинантов на игру года. Однако в этой категории находится EA Sports FC 24 (новое название серии футбольных симуляторов FIFA, которое компания Electronic Arts начало использовать в этом году). По данным SteamDB, у игры всего 57% положительных отзывов (17 тыс. пользователей оценили игру положительно, 13 тыс. дали отрицательную оценку). Учитывая этот факт, наличие EA Sports FC 24 среди номинантов на игру года - скорее саркастичная шутка от пользователей, как впрочем и Starfield со своей номинацией в категории - самый инновационный геймплей.
Удивляет отсутствие Cyberpunk 2077: Phantom Liberty в категории - лучшая игра с выдающимся сюжетом. Масштабное сюжетное дополнение было хорошо принято игроками, через несколько дней после релиза единовременный онлайн игры составил 274 526 человек. На момент написания данного материала в игре находится 60 519 игроков.
Ролевая игра Baldur’s Gate 3, показала в этом году феноменальный онлайн в Steam, в августе показатель достиг пика в 875 343 единовременных игроков. С момента полноценного релиза онлайн игры не падал ниже 104 000 пользователей. Larian Studios на своем примере показали как должен выглядеть современный ролевой проект.
Valve отмечает, что каждая из этих игр не может быть победителем более чем в двух категориях. На каждую из одиннадцати категорий претендуют по пять игр:
Игра года:
Baldur’s Gate 3
Resident Evil 4
FC 24
Hogwarts Legacy
Lethal Company
Игра года в виртуальной реальности:
Gorilla Tag
Ghosts of Tabor
I Expect You to Die 3: Cog in the Machine
Labyrinthine
F1 23
Любимое дитя:
Dota 2
Red Dead Redemption 2
Rust
Deep Rock Galactic
Apex Legends
Лучшая игра на Steam Deck:
Hogwarts Legacy
Brotato
Dredge
The Outlast Trials
Diablo IV
Друг познаётся в игре:
Sunkenland
Sons Of The Forest
Party Animals
Warhammer 40,000: Darktide
Lethal Company
Выдающийся визуальный стиль:
Inward
Darkest Dungeon II
Cocoon
High On Life
Atomic Heart
Самый инновационный геймплей:
Remnant II
Your Only Move Is HUSTLE
Shadows of Doubt
Contraband Police
Starfield
Лучшая игра, которая вам не даётся:
Street Fighter 6
Lords of the Fallen
Sifu
EA Sports FC 24
Overwatch 2
Лучший саундтрек:
Persona 5 Tactica
Pizza Tower
The Last of Us Part I
Hi-Fi RUSH
Chants of Sennaar
Лучшая игра с выдающимся сюжетом:
Lies of P
Star Wars Jedi: Survivor
Resident Evil 4
Baldur's Gate 3
Love Is All Around
Устройтесь поудобнее:
Coral Island
Train Sim World 4
Dave the Diver
Potion Craft: Alchemist Simulator
Cities: Skylines II
Сама зимняя распродажа продлится две недели, она стартует в четверг 21 декабря 2023 года, в 21:00 по Москве - и завершится в четверг 4 января 2024 года, 21:00 по Москве.