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Yuri_Grant
Valve анонсировала новогоднюю распродажу и огласила список номинантов на премию Steam
Игры в списке были выбраны игроками, наличие в определенных категориях некоторых проектов является явно шуткой

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Ежегодно в Steam проводятся акции по распродажам. Зимняя  распродажа, одна из самых крупных таких акций, она продлится в течение новогодних праздников. Valve опубликовала официальный анонсирующий трейлер, посвященный этому событию. 

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Также в Steam проводится ежегодное голосование за лучшие игры года, которое откроется для пользователей одновременно со стартом зимней распродажи Steam — 21 декабря в 21:00 по Москве — и завершится 2 января в 21:00 по Москве. 

На странице премии Steam появился список номинантов. Игры, представленные в этом списке, были выбраны пользователями Steam во время проведения осенней распродажи. Это объясняет наличие проекта Lethal Company, в данный момент находящегося в раннем доступе, в списке претендентов на игру года.

Долгожданный, но не оправдавший ожиданий многих игроков Starfield от Bethesda получил только одну номинацию, проект выдвинут в категории - самый инновационный геймплей, но не попал в список номинантов на игру года. Однако в этой категории находится EA Sports FC 24 (новое название серии футбольных симуляторов FIFA, которое компания Electronic Arts начало использовать в этом году). По данным SteamDB, у игры всего 57% положительных отзывов (17 тыс. пользователей оценили игру положительно, 13 тыс. дали отрицательную оценку). Учитывая этот факт, наличие EA Sports FC 24 среди номинантов на игру года - скорее саркастичная шутка от пользователей, как впрочем и Starfield со своей номинацией в категории - самый инновационный геймплей. 

Удивляет отсутствие Cyberpunk 2077: Phantom Liberty в категории - лучшая игра с выдающимся сюжетом. Масштабное сюжетное дополнение было хорошо принято игроками, через несколько дней после релиза единовременный онлайн игры составил 274 526 человек. На момент написания данного материала в игре находится 60 519 игроков.

Ролевая игра Baldur’s Gate 3, показала в этом году феноменальный онлайн в Steam, в августе показатель достиг пика в 875 343 единовременных игроков. С момента полноценного релиза онлайн игры не падал ниже 104 000 пользователей. Larian Studios на своем примере показали как должен выглядеть современный ролевой проект. 

Valve отмечает, что каждая из этих игр не может быть победителем более чем в двух категориях. На каждую из одиннадцати категорий претендуют по пять игр:

Игра года:

Baldur’s Gate 3

Resident Evil 4

FC 24

Hogwarts Legacy

Lethal Company

Игра года в виртуальной реальности:

Gorilla Tag

Ghosts of Tabor

I Expect You to Die 3: Cog in the Machine

Labyrinthine

F1 23

Любимое дитя:

Dota 2

Red Dead Redemption 2

Rust

Deep Rock Galactic

Apex Legends

Лучшая игра на Steam Deck:

Hogwarts Legacy

Brotato

Dredge

The Outlast Trials

Diablo IV

Друг познаётся в игре:

Sunkenland

Sons Of The Forest

Party Animals

Warhammer 40,000: Darktide

Lethal Company

Выдающийся визуальный стиль:

Inward

Darkest Dungeon II

Cocoon

High On Life

Atomic Heart

Самый инновационный геймплей:

Remnant II

Your Only Move Is HUSTLE

Shadows of Doubt

Contraband Police

Starfield

Лучшая игра, которая вам не даётся:

Street Fighter 6

Lords of the Fallen

Sifu

EA Sports FC 24

Overwatch 2

Лучший саундтрек:

Persona 5 Tactica

Pizza Tower

The Last of Us Part I

Hi-Fi RUSH

Chants of Sennaar

Лучшая игра с выдающимся сюжетом:

Lies of P

Star Wars Jedi: Survivor

Resident Evil 4

Baldur's Gate 3

Love Is All Around

Устройтесь поудобнее:

Coral Island

Train Sim World 4

Dave the Diver

Potion Craft: Alchemist Simulator

Cities: Skylines II

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Сама зимняя распродажа продлится две недели, она стартует в четверг 21 декабря 2023 года, в 21:00 по Москве - и завершится в четверг 4 января 2024 года, 21:00 по Москве.

#steam #valve #starfield #bethesda #larian #игра года #праздники #ea sports fc 24 #новогодняя распродажа #скидки на игры в steam
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