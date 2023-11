Композиторами новой Dragon Age стали легендарный Ханс Циммер и его протеже Лорн Балф.

Недавно в продажу поступила виниловая пластинка с саундтреком первых трех частей Dragon Age. Композитором первых двух игр серии являлся Инон Зур (Inon Zur), ранее уже работавший с Bioware над Baldur's Gate II: Throne of Bhaal и Icewind Dale II, а также известный по музыке к играм - Syberia II, Crusader Kings, Warhammer 40,000: Dawn of War, Prince of Persia: The Two Thrones, Crysis, Fallout 3 и Fallout: New Vegas. Саундтрек к Dragon Age Inqusition написал канадский композитор Тревор Моррис, известный своими работами на телевидении, самая примечательная из них сериал Vikings (Викинги).

Но в сборник вошли не только музыкальные композиции этих авторов, в конце пластинки присутствовал скрытый трек за авторством Ханса Циммера (Hans Zimmer) и Лорна Балфе (Lorne Balfe). Трек носит название "D’read Koda", что отсылает нас к "Ужасному Волку" (Dreadwolf). Композиция выполнена в мрачном стиле с хоррор-элементами, намекая на возвращение серии к темному фэнтези.





О том , что композитором новой части Dragon Age стал Ханс Циммер и Лорн Балф, обмолвился на своей странице в Twitter/X Тревор Моррис, который быстро удалил это заявление.

Оркестр Лорна Балфе будет присутствовать на церемонии вручения The Game Awards 2023, которая состоится 7 декабря в Лос-Анжелесе.