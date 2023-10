Об этом говорится в финансовом отчете компании владеющей FromSoftware.

Крупное сюжетное дополнение для Elden Ring, под названием Shadow of the Erdtree, скорее всего, выйдет весной следующего года.

DLC для Elden Ring упомянуто в видеоигровом сегменте финансового отчета японской холдинговой компании Kadokawa Group Holdings, владеющей студией FromSoftware. В разделе среднесрочных и долгосрочных финансовых показателей сказано, что дополнение находится в разработке. Точная дата релиза в отчете не указана, но ясно то, что Shadow of the Erdtree, скорее всего, выйдет в следующем финансовом году (В Японии, финансовый год длится с 1 апреля по 31 марта).

Вероятно, официальных новостей относительно Elden Ring: Shadow of the Erdtree стоит ждать 7 декабря на The Game Awards 2023. Ведущий и организатор мероприятия Джефф Кили, недавно посетил новый офис FromSoftware. Это может означать, что Кили обсуждал будущее сотрудничество и, возможно, анонсы проектов студии на TGA23.