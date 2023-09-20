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Yuri_Grant
21 сентября стартует самая крупная в истории японская выставка Tokyo Game Show
TGS23 стартует уже 21 сентября, выставку посетит огромное количество крупнейших компаний со всего мира, по слухам ожидаются громкие анонсы.

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Крупнейшая игровая выставка Японии Tokyo Game Show 2023 пройдет с 21 по 24 сентября. В этом году, участие в мероприятии примут 770 компаний из разных стран, что является рекордным показателем за все время существования выставки. 

Среди участников выставки значатся крупнейшие студии разработчиков и издателей, включая Microsoft (XBOX), SEGA (Atlus), CAPCOM, Konami, Square Enix, Bandai Namco, Koei Tecmo, NetEase, HoYoverse (miHoYo), Amazon Games, 505 Games и Sony (PlayStation), которая будет представлять в основном инди проекты. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте TGS.

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Ожидается много новой информации относительно грядущих громких релизов. Компания Konami, должна представить новые подробности касательно ремейка Silent Hill 2, также хотелось бы увидеть геймплей Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater) и узнать подробности о Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. 24 октября будет доступно издание Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, которое будет включать в себя первые две части Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty и впервые на ПК - Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Логично предположить, что в состав Master Collection Vol. 2, могут войти ремастеры Metal Gear Solid: Peace Walker и Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, которая до сих пор остается эксклюзивом Sony Playstation 3, поскольку компания Konami никогда не переиздавала игру на PS4 и PS5. 

Это еще не все, что может предложить Konami. Недавно в сети появилась информация от авторитетного инсайдера известного под ником Bilibili-kun (его информация часто подтверждается, особенно касательно крупных анонсов). Он утверждает, что компания Konami, которая начала возрождать шедевры прошлого, собирается вернуть еще одну легендарную франшизу. Речь идет о мрачном готическом фэнтези Castlevania. Что примечательно, по словам инсайдера, анонс новой игры серии может пройти в рамках презентации Microsoft (Xbox). Весной этого года, в сети уже появлялись слухи об анонсе Castlevania на летних выставках, возможно представители Konami планировали провести большое мероприятие посвященное игре на E3 2023, но как стало известно в конце марта, выставку отменили. 

Компания Square Enix, поделится подробностями относительно второй части трилогии ремейка Final Fantasy 7, которая носит название Final Fantasy 7 Rebirth. Релиз игры для платформы PlayStation 5 намечен на 29 февраля 2024 года.

Sega и Atlus уже анонсировали Persona 3 Reload (ремейк Persona 3), но игра пока не имеет даты выхода. Стоит ожидать от студии разработчиков новых подробностей относительно проекта, серия Persona один из самых популярных брендов издаваемых Atlus. На данный момент известно, что ремейк будет сочетать в себе лучшее из оригинальной игры, Persona 3: FES (переиздание на Playstation 2) и Persona 3 Portable (версия для PSP). Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4. Очевидно это модифицированная разработчиками из P-Studio версия UE, на которой создавалась Persona 5. 

Недавно Sega уже делилась подробностями о спин-оффе Yakuza под названием Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. На презентации, разработчики могут представить новый трейлер, поскольку релиз игры состоится 9 ноября 2023 года. Проект из основной линейки серии Like a Dragon: Infinite Wealth, недавно обзавелся сюжетным трейлером и датой релиза, игра выйдет 26 января 2024 года. Во время презентации могут всплыть новые подробности, особенно относительно геймплея.

Поскольку мероприятие состоится в гибридном формате, организаторы подготовили ряд трансляций, которые проведут на официальном youtube-канале TGS, на каналах IGN, IGN Japan и на странице в Steam, посвященной выставке. Расписание стримов доступно в виде таблицы, опубликованной организаторами выставки. Обратите внимание на то, что в данной таблице указано токийское время, которое опережает московское на 6 часов.

Полное расписание TGS с указанием времени по МСК.

21 сентября

04:00 — Церемония открытия Tokyo Game Show 2023.

05:00 — Вступительная речь организаторов.

06:00 — Gamera Games.

07:00 — Amazing Seasun.

10:00 — Japan Game Awards 2023 (игры года).

12:00 — Microsoft.

13:00 — 505 Games.

14:00 — SEGA и Atlus.

15:00 — Level-5.

16:00 — Koei Tecmo Games.

17:00 — Capcom.


22 сентября

10:00 — мероприятие Sense of Wonder Night 2023.

12:00 — Koei Tecmo Games.

13:00 — HoYoverse.

15:00 — Square Enix.

17:00 — ProjectMoon.


23 сентября

04:00 — Japan Game Awards 2023.

07:00 — D3 Publisher.

11:00 — GungHo Online Entertainment.

13:00 — показ игры Reverse: 1999.

15:00 — double jump.tokyo и блокчейн Oasys.


24 сентября

04:00 — Japan Game Awards 2023.

07:00 — Japan Game Awards 2023.

09:00 — Japane Esports Union.

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12:00 — Церемония закрытия Tokyo Game Show 2023.

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