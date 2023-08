По данным THQ Nordic, на момент показа Digital Showcase у них в разработке находится 37 игр.

Выставка THQ Nordic Digital Showcase в августе 2023 года предоставила игрокам новые детали о множестве игр, таких как ремейк Gothic, второй пролог Alone In The Dark и анонсы Titan Quest II и South Park: Snow Day. Тем не менее, издатель, похоже, все еще довольно занят, учитывая тот факт, что на данный момент у THQ в разработке находятся 20 необъявленных проектов.

THQ Nordic не раскрывает подробно, что это за игры, но это могут быть проекты разного масштаба, начиная с очередного ремейка Destroy All Humans! и заканчивая абсолютно новым IP (Интеллектуальная собственность). В своем шоу THQ продемонстрировали крайне небольшое количество масштабных хитов, но среди них был представлен ремейк Gothic 1.

реклама

Издатель объявил, что у него в разработке находится 37 игр, причем 20 из них не были анонсированы после демонстрации. И это не считая HandyGames, у которых была своя мини-демонстрация за 10 минут до главного события. Издатель явно усердно работает и намерен обеспечить постоянный поток контента в ближайшие несколько лет.

Embracer Group является материнской компанией THQ Nordic. Несколько месяцев назад Шведский холдинг объявил о провале сделки на сумму 2 миллиарда долларов, в результате закрыв одну из своих студий разработки Campfire Cabal.

Так что, будем надеяться на то, что новые проекты выпущенные THQ станут финансово успешными.