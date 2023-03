Уже третья сделка, куда больше?

Xbox подписала еще одно десятилетнее соглашение. Уже третье по счету в этом году. И оно вновь направлено на то, чтобы гарантировать безопасность Sony и Call of Duty. Данная сделка обязует Microsoft выпускать все игры Activision Blizzard на облачном сервисе Boosteroid, включая Call of Duty. Данным сервисом пользуются четыре миллиона пользователей. Эта сделка аналогична тем, которые были заключены с Nvidia и Nintendo, и тоже будет работать десять лет. Это дает понять нам, и наверное регулятору CMA, что Call of Duty не станет эксклюзивом только для Xbox и ПК. Как минимум шутер будет доступен на ПК, Nintendo, Xbox и облаке. PlayStation то сама отказалась от сделки, предпочитая блокировать ее полностью. Правда Джим Райан, наверное, забыл, что борется не с маленькой компанией, а с целой Microsoft. Как и аналогичные сделки, она начнет работать после успешной сделки.

Кроме того, президент Microsoft Брэд Смит заявил, что это далеко не последняя сделка такого типа. Компания собирается продолжать заключать такие сделки для своей выгоды. В беседе с Wall Street Journal он сказал, что в ближайшие недели можно ждать положительных новостей — точнее, новую сделку. Также в этом промежутке опубликуют планы по запуску шутера Call of Duty на конкурирующих сервисах, если компания приобретет Activision. Видимо, регуляторы уже почти приняли свое окончательное, положительное для Microsoft решение. Вот что значит красиво переиграл. Американцы знают толк в том, как победить какую-то Sony, у которой эксклюзивов пруд пруди.

И, эта сделка совпала с другим интересным событием. Вчера, Sony поговорила с регуляторами, и прямо намекнула, что сделка опасна и нанесет ущерб индустрии и потребителям. Вроде как там даже привели какие-то доказательства. Ну в общем Джим Райан продолжает делать то, что делал все это время, стоять на своем и твердить одно и то же — сделка опасна, отмените ее!

А Microsoft в свою очередь пытается убедить регуляторов в обратном. Например, делая это юридическим путем и доказывая настоящими документами — сделками на 10 лет. Думаю слова Sony не так сильны, как настоящая подписанная сделка. А в ином случае Microsoft рискует потерять всю свою репутацию и попасть в кучу судов, чего делать она не будет. Так что, шутер абсолютно точно не станет эксклюзивом для Xbox. А вот полу-эксклюзивом вполне. Хотя, компания скорее желает добавить шутер в Game Pass, а не убрать его с PlayStation.

Если единственный аргумент заключается в том, что Microsoft собирается не выпускать Call of Duty на других платформах, а мы сейчас заключили контракты, которые позволят выпустить ее на гораздо большем количестве устройств и на гораздо большем количестве платформ, то это довольно сложный аргумент для суда.

А вот это публичный ответ Брэда на слова Sony. Ну, типа разрушил все мечты Райана одним лишь интервью. А вот очередная причина, почему Microsoft так сильно хочет приобрести Activision Blizzard:

Она заключается в том, чтобы расширить нашу библиотеку игр, особенно игр для мобильных устройств, где у нас нет сильного влияния.

Этим комментарием Бред профессионально отвел взгляд общественности от шутера Call of Duty. Как будто шутер в этой сделке, это просто маленькая игрушка, которая незначительно влияет на рынок. А вот мобильные игры от King типа Candy Crush - это конечно, важные проекты, которые нужно забирать без слов. Что сказать, Брэд знает как работает психология людей.

Правда на самом деле сделка с Boosteroid особо не повлияет на нас с вами. Честно признаюсь, я даже не знал о таком сервисе до сегодняшнего дня. И вы вероятно тоже не знали. Так что, сделка бессмысленная для нас, но не для регуляторов. Ясно лишь то, что Microsoft готова пойти на любую сделку, чтобы завершить приобретение Activision.